Un plan aparentemente sin fisuras y de dudosa impermeabilidad. La cuenta de Instagram Cabronazi ha compartido un vídeo que se ha hecho rápidamente viral por lo chocante pero también por la polémica que encierra detrás. Fanáticos de lo absurdo y defensores del medio ambiente se han unido en los comentarios de estas imágenes virales grabadas en Villena, donde se observa a una persona ataviada con chaqueta y capucha bajo la intensa lluvia saltando un paso de cebra donde se había formado una gran balsa de agua debido al desnivel.

Al vídeo, cargado de varios ingredientes básicos para su viralidad, solo le falta una tremenda caída para aparecer en el bucle de reels de cualquier usuario un domingo durante la sobremesa. Ocurre, sin embargo, algo que a algunos usuarios les ha resultado mucho más chocante que un “besito” al asfalto en mitad del diluvio. La persona que se observa en las imágenes, coloca ambos pies en la misma bolsa de plástico de supermercado y empieza a dar saltos a modo de canguro (o mejor dicho, de rana) sobre el charco en lugar de buscar cualquier otra vía racional para evitar el agua.

Finalmente ocurre lo que verdaderamente ha encendido las redes sociales, algo que no ha hecho ninguna gracia a los vecinos: la persona que ha usado la bolsa para hacer la gracia deja la misma tirada en el suelo una vez pasado el charco y sigue su camino sin recogerla. Un gesto que ha provocado la protesta de muchos, que no han visto el chiste en unas imágenes que consideran incívicas.

"A ver, el video muy guay y todo eso pero primero no solucionó nada porque al final se le mete el agua en la bolsa y segundo, la deja tirada generando un problema. En fin, de donde no hay no se puede sacar", comenta un internauta. Al hilo, otra usuaria lamenta las imágenes por el mismo motivo: “Una solución es, pero dejar la bolsa ahí es otro problema”.

Otros, aprovechan las imágenes para divagar sobre las diversas opciones que tenía el vecino para saltar un charco de semejante tamaño: bastaba con ir por otro lado y no aventurarse a saltarlo. No obstante, algunos añaden risas a las imágenes sugiriendo que bien podría haberse puesto una bolsa en cada pie.

“Villena está en Alicante”

Si algo no ha pasado desapercibido es el texto que la misma cuenta Cabronazi ha incluido en el vídeo viral, y es que ha ubicado Villena en Valencia en lugar de en Alicante, un error que muchos usuarios no han tardado en señalar.