Eva Vicente Martínez es la nueva presidenta de la Junta Central de Fallas de Elda. Tras tres años de Junta Gestora -con Fernando Álvarez e Isabel Martínez al frente- la Fiesta del Fuego vuelve a recuperar la normalidad en su estructura orgánica y de gestión.

La nueva presidenta tiene 23 años, es licenciada en Criminología por la Universidad de Alicante y actualmente estudia Anatomía Patológica. A pesar de su juventud su trayectoria fallera es amplia.

Fue Dama de Honor Infantil en el año 2012, Fallera Mayor Infantil en el año 2013, Fallera Mayor en el año 2018 y Madrina del Fuego en el año 2022. Todos estos cargos en la Falla San Francisco de Sales. Y antes de asumir el cargo de presidenta fue Fallera Mayor de Elda en el año 2019. Un honor que ha ostentado también en 2020 y 2021 por la pandemia del covid-19.

¿Cómo surgió la idea de presentarse a la presidencia?

Surgió el jueves de Fallas. Una persona importante para mí me lo propuso y, aunque al principio fue algo que no entraba en mis planes, hubo gente que me animó y me confirmó que podíamos llevar el proyecto a cabo...y poco a poco se fueron uniendo más personas hasta el día de hoy.

¿Cree que su juventud y falta de experiencia son un lastre para una responsabilidad tan grande?

Considero que al entrar en este cargo todo cambia respecto al trabajo de una comisión, por lo que hay que aprender de cero a trabajar en una Junta Central. Incluso cada Junta Central es diferente por el equipo que la conforma. Yo me he rodeado de gente muy veterana en la fiesta y creo que es lo que hace a este equipo tan especial. Tenemos la experiencia de una parte y la juventud y las ganas por la otra parte.

¿Cuáles son sus retos para los próximos cuatro años?

Nuestro objetivo principal es que la Fiesta de Fallas de Elda se conozca por lo que es realmente: alegría, color, diversión, hermandad, familia y que se abra absolutamente a todo aquel que la quiera vivir. Todas las personas que no pertenecen a nuestra fiesta cuando la conocen se quedan.

¿Qué opinión le merece la gestión de tus antecesores al frente de la Gestora: Álvarez e Isabel Martínez?

Una Junta Gestora nunca es fácil y en la situación de pandemia que han tenido que trabajar aún menos. Ha habido fallos pero también muchos aciertos, como en cualquier equipo. Solo podemos agradecerles su dedicación y su tiempo. No podemos olvidar que a parte de estar en la Junta Gestora tenían que seguir también al frente de sus comisiones.

¿Qué cree que le falta y le sobra a la Fiesta del Fuego en Elda?

Le falta que el resto de gente de la ciudad conozca nuestra fiesta y descubra lo que son las Fallas de Elda. Respecto a lo que le sobra considero que no es la palabra adecuada. Hay que realizar cambios para mejorar y es en lo que vamos a intentar trabajar en estos cuatro años que tenemos por delante.

¿Cuál es su opinión sobre el conflicto vivido en torno a la sanción de la Falla Huerta Nueva?

Es algo que quedó en el pasado y que a ningún fallero nos hubiese gustado vivir. Afortunadamente todo se ha solucionado. Ahora estamos unidos y deseando trabajar junto a ellos y junto al resto de comisiones de la ciudad.

¿A qué atribuye el hecho de que durante tres años nadie haya querido ocupar la presidencia?

Creo que ha sido la situación que hemos vivido. No todos los días tenemos que pasar dos años tan difíciles de pandemia como los que hemos tenido que pasar. Esta crisis sanitaria ha afectado a todas las áreas de la sociedad y las fiestas no son menos. Nos ha afectado mucho a nivel personal y eso ha repercutido en la fiesta.

¿Considera que las Fallas de Elda están perdiendo fuerza en los últimos años?

Ojalá todos pudieseis conocer lo que son las Fallas de Elda fuera de la ciudad. Nuestra fiesta es una de las más importantes y gracias a ella en muchas localidades se conoce a Elda. No considero que pierda fuerza, al contrario, cada vez son más los sitios a los que vamos en representación de la misma. Pero sí nos falta ese reconocimiento que nos tienen fuera de nuestras fronteras dentro de nuestra ciudad.

¿Qué le va a pedir al Ayuntamiento de Elda?

Que nos apoyen en los nuevos proyectos que tenemos en mente, aunque estoy segura que su apoyo lo tenemos.

¿Introducirá durante su mandato cambios en los estatutos?

Vamos a actualizar diversos aspectos de la fiesta que creemos que son necesarios, y los estatutos se modificarán en la medida en que tanto la Junta Central como el resto de comisiones consideremos oportuno.

¿Hay relevo generacional en el mundo fallero eldense?

En las Fallas de Elda hay gente joven, con muchas ganas de vivir esta fiesta, pero una gran parte de nuestro proyecto está enfocado en la juventud, ya que es el futuro de la fiesta.

Un deseo para los cuatro próximo años....

Éxitos para la Fiesta de Fallas y unión entre todas las comisiones para que el éxito sea de todos.

¿Un mensaje para los falleros y falleras?

Es importante hacerles saber que esta Junta Central está abierta a todo aquel que quiera formar parte de ella y sumar a nuestra fiesta. Ojalá podamos formar una Junta Central con miembros de todas las comisiones para que todas se sientan representadas dentro del organismo central de la fiesta.