El documental “La gente que solo buscaba la libertad”, que inicialmente se comprometió a patrocinar el Ayuntamiento de Elda aunque finalmente lo rechazó por su título y por mostrar determinados elementos históricos en su cartel promocional, ha salido adelante en cuestión de dos meses gracias a la colaboración colectiva.

Por medio de donaciones de Bizum y de una campaña de micromecenazgo en la plataforma GoFundMe, los documentalistas Isabel Ginés y Carlos Gonga, cofundadores de la productora Checkout, han logrado reunir el dinero suficiente para poder empezar a desarrollar el proyecto.

El audiovisual dará a conocer la represión franquista en Elda y en diversos municipios cercanos de la mano de familias que la sufrieron, historiadores y personas que trabajan por la recuperación de la memoria. Y de forma paralela también se hará un seguimiento de las exhumaciones que se están llevando a cabo en el cementerio de Alicante a cargo de la empresa arqueológica Drakkar Consultores.

A mediados de 2022, tras romper el concejal socialista Amado Navalón el contrato con los documentalistas al no considerar conveniente incluir una bandera de la República en el cartel promocional, así como por mostrar discrepancias con el título del trabajo y no ceder los documentalistas a sus demandas de tratar con equidistancia la represión franquista, Checkout no cesó en su compromiso de dar voz a las familias represaliadas de la localidad, por lo que abrió una campaña de micromecenazgo.

La implicación de la gente fue inmediata al llamamiento y en dos meses lograron reunir los fondos mínimos para poder elaborar el documental. De momento ya han grabado una semana de noviembre y dos de diciembre. En Navidades se interrumpe el trabajo para retomarlo del 8 al 31 de enero con entrevistas, exteriores y actrices. Y en febrero comenzará el proceso de edición.

La producción de “La gente que solo buscaba la libertad” no estuvo exenta de trabas cuando la concejalía de Patrimonio y Memoria Histórica de Ayuntamiento de Elda, que dirige Amado Navalón, decidió rescindir el contrato y la partida del presupuesto asignada a tal fin. "Una medida que dejó en el aire la posibilidad de narrar las historias de vida de las familias eldenses víctimas del Franquismo", lamentan los documentalistas.

Sin embargo en poco más de mes y medio Ginés y Gonga consiguieron cubrir los gastos mínimos para poder rodar gracias al apoyo de decenas de personas de toda España, así como ampliar la cantidad de testimonios con la que contaban en un principio.

A raíz de esta imprevista circunstancia decidieron extender el alcance geográfico del contenido del documental y dar cabida a otras personas cuyos familiares fueron represaliados en localidades cercanas a Elda, especialmente de gente que pasó por el centro de detención del Cine Cervantes de Elda, o que estuvo presa en el campo de concentración de la plaza de toros de Monóvar.

Isabel Ginés y Carlos Gonga -carlos.gonga@gmail.com- hicieron otro llamamiento a través de Twitter y de Facebook para buscar a personas que les ayudara a contar estas "historias de vida", gracias al cual encontraron diversos testimonios inéditos.

A través de esta convocatoria se ha unido al equipo un estudiante de Historia especializado en la represión la represión franquista y el antifascismo, Mario Bañón, con trayectoria en la lucha social. Ahora mismo se encuentran en la fase de obtener todas las fuentes orales y las fuentes técnicas para llevar a cabo el rodaje. Durante 15 días van a trabajar en este, su décimo documental.

El mismo constará de la grabación de los sitios clave de la represión franquista de Elda y de pueblos colindantes, de la plaza de toros de Monóvar, la pedanía monovera de El Fondó y numerosos testimonios orales. Otro punto fuerte son las grabaciones en el cementerio de Alicante, llevadas a cabo por la empresa Drakkar Consultores, que sigue abriendo fosas comunes y exhumando a los fusilados.

"La combinación de una potente voz en off con el historiador hará que podamos pasear por este momento clave en la historia de España", destacan los autores.