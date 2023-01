El eldense Jordi L. Coy ha querido despedir 2022 con un collage formado por una selección de las nueve fotos astronómicas más importantes que realizó a lo largo del año pasado. La mayoría en diferentes emplazamientos de la provincia de Alicante, en Elda y Petrer sobre todo, pero también incluye imágenes captadas en las localidades sevillanas de Morón de la Frontera y Algámitas e incluso fuera de las fronteras del país: en pleno desierto del Sahara.

La Luna, el Sol y la Vía Láctea son los temas elegidos por el astrofotógrafo de Elda para dar la bienvenida a 2023 agradeciendo todo el apoyo recibido. "Ha sido un año muy intenso marcado por los cambios, repleto de emociones, de grandes retos y de sueños alcanzados...así que sólo quiero desearos a todos un año lleno de ilusión, salud, de buenas sorpresas y que lo podáis disfrutar con toda vuestra gente, que es lo más importante", ha señalado el autor.

Erupción Lunática; Mi última Luna; Sueños de medianoche; "Flying in the Sun"; "Andrómeda in the desert"; Alzando la bandera; Ante lo infinito; Cenicienta y el Lucero del Alba; San Miguel y la Luna Cenicienta son los títulos de las nueve imágenes que Coy muestra en un montaje visual del que destaca dos fotos. Por su valor sentimental "Mi última Luna", que fue la que captó con su objetivo justo antes de partir a Sevilla, y por la dificultad de la planificación "Flying in the Sun".

"Son las fotografías más relevantes para mí en el año que hemos despedido -ha subrayado- y también he incluido a otras imágenes por los premios y reconocimientos recibidos y también por la popularidad obtenida. Como por ejemplo la de Andrómeda en el desierto, la de Cenicienta y el Lucero del Alba y la de Alzando la bandera, que se viralizó al ser publicada por miles de ucranianos a través de las redes sociales, haciéndose también eco el propio ministro de Exteriores de Ucrania y su Embajada en España.

"Para mí todas las fotografías que he publicado durante 2022 son especiales. Todas tienen algo diferente y único, pero sobre todo por lo que hay detrás detrás de cada una y que no se ve", explica el autor refiriéndose a la planificación, las aventuras para conseguir encontrar el lugar adecuado, las dificultades de todo tipo que debe superar así como las experiencias y anécdotas con la familia y los amigos que ayudan a Jordi L. Coy a conseguir la foto ideal. Pero su propósito era hacer una pequeña selección de las mejores o más significativas y no quería incluir más de nueve. Y así ha sido.