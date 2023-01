Cientos de vecinos de Elda y Petrer han escuchado durante meses, entre las dos y las tres de la madrugada, un extraño sonido de origen desconocido. El misterioso fenómeno comenzó a producirse en verano y ha continuado de forma esporádica durante el último trimestre de 2022.

En el silencio de la noche el ruido metálico se oía en diferentes zonas del casco urbano de Elda e incluso de la vecina localidad de Petrer.

Desde entonces en las redes sociales se han vertido todo tipo de comentarios sobre su procedencia. Teorías para todos los gustos buscando una explicación racional. Pero también ha habido versiones conspiracionistas y apocalípticas que relacionaban el sonido con la pandemia del covid-19.

"The Hum"

Se han llegado a difundir comentarios que aseguraban que se trataba de una "especie de helicóptero" que sobrevolaba la ciudad de noche y fue visto ascendiendo en vertical a la altura del castillo de Petrer. También se hablaba de decenas de drones espiando por las ventanas, carreras clandestinas de motos, el camión de la basura, turbinas de una empresa que suben y bajan de intensidad durante media hora, aviones volando a baja altura, trenes de mercancías y el fenómeno "The Hum", o "El Zumbido", que es un sonido persistente de baja frecuencia que no es audible para todas las personas y que, supuestamente, se ha detectado en algunas ciudades británicas por el 2% de la población.

"Todas las noches lo mismo, hace ruido desde Monóvar hasta la Torreta a lo bestia, retumba muchísimo", indicaba por Facebook P.N. mientras R.M. le respondía: "yo tampoco sé lo que es pero también lo oigo y vivo por la zona de El Campet de Petrer". Para R.A.C. "todas las noches sobre las dos pasa un tren y suena como si fuese un herido"; para N.N.B. "es el ruido de un motor" y C.G. aseguraba que "se oye todas las noches. Y no solo una vez. Tiene sentido lo del tren de mercancías, aunque suena demasiado fuerte. Yo tengo la teoría de que es un helicóptero que va al Hospital de Elda y luego levanta el vuelo hacia otra parte. Pero, al oírse todas las noches sobre la misma hora, tiene sentido lo del tren". Sin embargo P.V.D. rebatía esa posibilidad: "vivo en el centro de Elda ocho años y no he escuchado un tren en mi vida".

Mofa

Y como es normal en estos casos también ha habido lugar para la mofa y el sarcasmo: "A ver si es alguien con un carrito del Mercadona"; "era Putin de paseo"; "un meteorito de la Guerra de las Galaxias"; "son las pruebas del metro en la primera estación que están haciendo en la Plaza del Zapatero de Elda"...

Finalmente la mayoría de los comentarios se inclinaba a señalar que el sonido lo producían trenes de mercancías. "Son trenes de mercancías de Murcia que circulan de noche y los desvían por esta línea -Alicante-La Encina- ya que la línea de Murcia-Albacete está cortada y si suenan tanto es porque van con locomotoras diésel".

Pues bien, cinco meses después este diario ha conseguido una explicación y no es apocalíptica ni conspiracionista.

El origen del sonido

El extraño ruido lo han producido trenes amoladores destinados a mantener las vías del ferrocarril en buenas condiciones. A su paso van eliminando las pequeñas irregularidades del metal que se producen en el perfil del raíl por el desgaste y la deformación. Estos trenes cuentan con sensores láser y ultrasonidos con los que se guía al sistema de amolado y, de este modo, restauran los raíles mejorando la seguridad y contribuyendo a que la circulación de los convoyes sea más silenciosa y sufra menos vibración.

Trabajan de noche cuando el tráfico ferroviario es menor y circulan con lentitud, emitiendo un sonido chirriante y desprendiendo chispas incandescentes por la rozadura con el hierro. Se les denomina trenes amoladores porque están dotados de un sistema de muelas de esmeril, con el que se realiza el tratamiento del plano de rodadura y cara activa del carril.

Al pasar sobre el carril las muelas de esmeril ejercen una acción regeneradora eliminando todas las imperfecciones que pudiesen detectarse y realizando, a su vez. un perfilado que dejando la superficie sobre la que asienta la rodadura de los trenes con un perfil homogéneo.

Ya hay una explicación, ofrecida por personal del servicio ferroviario, sobre el sonido mecánico y nocturno que ha tenido en vilo a cientos de vecinos de Elda y Petrer desde el pasado verano: son los trenes amoladores.