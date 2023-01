El gobierno de Esquerra Unida en Monforte del Cid se niega a retirar la cruz de los caídos a pesar de los tres requerimientos efectuados desde el Senado para que cumpla la Ley de Memoria Histórica. La alcaldesa de Esquerra Unida, María Dolores Berenguer, está dispuesta a retirar o tapar la inscripción franquista que contiene la peana pero no así la cruz, al considerar que es un símbolo religioso y no político.

La escultura de piedra fue construida durante la posguerra, en los años más cruentos de la represión franquista, y se encuentra ubicada entre el Ayuntamiento y la escalera de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves.

En la base hay solo dos inscripciones esculpidas orientadas hacia la Casa Consistorial. En un lado aparece la fecha "18 Julio 1936", que fue el día en el que el general Francisco Franco inició la sublevación militar contra el Gobierno constitucional de la Segunda República surgido de las elecciones de febrero del mismo año. Y en el otro lado de la peana, justo a continuación de la fecha, aparece en letras mayúsculas: "Gloria a los Caídos".

Una inscripción inadvertida

Lo cierto es que la frondosa enredadera que rodea la cruz tapa la base y al encontrarse en un punto elevado de las históricas escaleras el lema pasa totalmente inadvertido. De hecho, los jóvenes consultados por este diario ni siquiera eran conocedores de su presencia.

Sin embargo para Carles Mulet García, el senador designado por las Cortes Valencianas miembro del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, mantener la cruz de los caídos supone un incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica tanto autonómica como estatal.

"A pesar de haberlo pedido hasta en tres ocasiones, el Ayuntamiento de Monforte del Cid sigue manteniendo la cruz franquista y no responde a los requerimientos para que retire la cruz franquista. Y por ese motivo desde el Senado le hemos reiterado esta petición, y también hemos trasladado al Gobierno central la petición ante la falta de respuesta del Ayuntamiento", ha indicado tras mostrar los escritos presentados con tal fin en los meses de noviembre de 2022 y enero de 2023.

"Además de la legislación autonómica, este símbolo estaría contraviniendo lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática de reciente entrada en vigor" ha advertido el senador del Grupo Parlamentario que forman Més Per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y la Agrupación Socialista Gomera. Por ello ha solicitado al Consistorio monfortino las actas de los acuerdos de sus órganos de gobierno en los que se acuerda cumplir con la Ley 20/2022 respecto a la cruz de los caídos.

Pregunta al Gobierno

Es más, Carles Mulet ha presentado una pregunta con respuesta escrita en la que interpela al Gobierno de Pedro Sánchez: "¿Qué medidas va adoptar para instar a la retirada de este símbolo ante el reiterado incumplimiento del Ayuntamiento de Monforte del Cid a pesar de haberse pedido hasta en tres ocasiones".

"Solo es un símbolo cristiano"

Ante la relevancia que adquirido el asunto, que incluso ha motivado una pregunta del grupo municipal del PP en el pleno de este jueves, la alcaldesa María Dolores Berenguer ha señalado que "vamos a eliminar el residuo franquista pero no la cruz porque solo es un símbolo cristiano, el símbolo de una religión que nada tiene que ver con la política". Para la máxima responsable municipal de esta localidad del Medio Vinalopó "lo que sobra es la inscripción 18 Julio 1936 y Gloria a los Caídos, que es lo que vamos a eliminar o tapar sin ningún problema, pero entendemos que no hay ninguna necesidad de eliminar la cruz porque es una cruz cristiana. Por lo tanto lo que debemos hacer es resignificarla y no quitarla", subraya una alcaldesa que ha decidido no optar a su reelección en 2023.

Cabe recordar que en la provincia de Alicante EU solo ostenta las Alcaldías de Aspe, con Antonio Puerto, y de Monforte del Cid, con María Dolores Berenguer.

Tiene 38 años y asumió la presidencia de la Corporación local en el año 2015 gracias a un acuerdo tripartito junto con el PSOE y Ciudadanos, cuyo mandato se vio reforzado en 2019 con una mayoría absoluta y una representación de nueve concejales sobre un total de trece.