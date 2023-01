El avance de una decena de proyectos de macroplantas solares en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó con el visto bueno del Gobierno valenciano ha reactivado las protestas en los colectivos ecologistas, excursionistas y vecinales.

Las movilizaciones se han retomado tras la reciente autorización, por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, para poder instalar la primera planta fotovoltaica de Elda a los pies de la sierra de Camara. Una central cuyo tendido eléctrico cruzará el humedal protegido del Pantano de Elda. Y ello a pesar de que fue declarado Paraje Natural Municipal y forma parte del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana dentro del grupo de embalses de fluctuación escasa. Presenta un importante valor ecológico y paisajístico debido a su singularidad respecto a un entorno árido y desertificado. Conserva, además, un extraordinario patrimonio histórico y cultural con varios yacimientos arqueológicos, entre los que destacan la cueva calcolítica de la Casa Colorá, el poblado del bronce de Canalón, la ciudad iberoromana del Monastil y La Torreta de época medieval. Estos dos últimos yacimientos también catalogados como Bien de Interés Cultural.

Para los ecologistas es un ejemplo más del impacto ambiental y agrícola que sufrirá una superficie de miles de hectáreas del interior de la provincia de Alicante, con más de 100 kilómetros de líneas y torres de alta tensión en terreno agrícola y forestal e incluso en zonas protegidas. Entre esas "áreas amenazadas" citan a las faldas de las sierras de Salinas y del Morrón-La Solana entre Villena y Beneixama, el Pantano de Elda, la sierra del Caballo en Petrer y la Laguna de Salinas. Parajes que limitan directamente con espacios de la Red Natura 2000.

Para mostrar su rechazo y defender el territorio se suman este sábado 21 de enero, a las 12 horas en València, a una nueva manifestación ocho colectivos del Alto y Medio Vinalopó. Concretamente la Asociación El Reconco y el Centro Excursionista de Biar, la Asociación de Vecinos de Salinas, ciudadanos de Beneixama, Stop Plan Solar Vinalopó de Elda y Petrer, Sol Sostenible de Monóvar y la Asociación Salvatierra y Ecologistas en Acción de Villena.

La movilización ante el Palacio de Justicia de València ha sido convocada, "contra el expolio del mundo rural en nombre de las energías renovables", por la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables. Sus miembros exigen al Consell, al Gobierno de España y a la propia UE que deje de desregular las legislaciones urbanísticas y ambientales para facilitar los intereses de grandes empresas.

"Basta de vender nuestro territorio y nuestro futuro a empresas extranjeras y fondos de inversión, que especulan con las tierras del interior que son más baratas y amenazan sectores tan importantes como el agrícola y el turismo rural", advierte Jaime Hernández, enlace de participación en la protesta.

"Las últimas noticias lo dejan claro: el Gobierno valenciano va a utilizar el marco normativo que ha ido cosiendo poco a poco para aplicar un modelo de transición energética equivocado y dañino. Equivocado porque no responde realmente a la naturaleza de los retos del futuro de nuestras comunidades. No garantiza la soberanía energética de nuestras localidades, no es eficiente en el transporte y aleja producción y consumo, olvida el fomento de la participación ciudadana local, y desconsidera los costes de oportunidad de valorar el potencial de las cubiertas industriales y suelos ya degradados. Y es dañino, además, porque destruye las tierras agrícolas y su potencial económico, arrasa con el paisaje y amenaza la ya muy frágil biodiversidad de nuestro territorio", han señalado en un comunicado la portavoz de la Plataforma del Vinalopó, Elspeth McFarlane.

Numerosos proyectos de macrocentrales solares están actualmente en trámite de instalación en el Alto y Medio Vinalopó con una superficie de miles de hectáreas. Se trata de actuaciones que conllevan más de 100 kilómetros de líneas eléctricas y torres de alta tensión. Todo ello, según destacan los ecologistas, afectando a enclaves de gran valor ambiental o paisajístico.

"Por eso queremos decirle a nuestro presidente Ximo Puig y al ala desarrollista del Gobierno valenciano, que Renovables Sí, pero no Así. No a costa del paisaje, no a costa de la biodiversidad, no a costa de nuestro potencial agroeconómico y de desarrollo rural, no a costa de ignorar las iniciativas ciudadanas, no a costa del patrimonio de los valles y laderas del Alto y Medio Vinalopó", subrayan desde la Plataforma.