La Audiencia Provincial de Alicante ha fijado la fecha del juicio oral para juzgar el caso de la supuesta contratación irregular del exsecretario del Ayuntamiento de Monforte del Cid, Santiago de Munck, por parte de la entonces alcaldesa Antonia Cervera, del Partido Popular.

Los hechos denunciados, calificados por el Ministerio Fiscal como presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación en concurso con un delito de nombramiento ilegal, tuvieron lugar en 2003 y, tras cuatro años de instrucción por parte de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Novelda, Anticorrupción ha solicitado penas de cárcel, multa e inhabilitación para los dos acusados junto al pago de las costas judiciales.

Además, la jueza les ha impuesto a cada uno de ellos una fianza de 296.221 euros previa a la apertura de juicio oral, que la Audiencia Provincial de Alicante ha señalado finalmente para los días 25, 26 y 27 de octubre de 2023.

Finalmente la exalcaldesa y el exsecretario de Monforte del Cid se sentaran en el banquillo de acusados cuatro años después de que se abrieran las diligencias previas por este caso de supuesta corrupción política. Ambos estuvieron al frente del Consistorio monfortino entre los años 2003 y 2015 y ya han sido notificados sobre la fecha del juicio por parte de la sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante.

Para la exalcaldesa del Partido Popular tanto el fiscal como la acusación popular piden tres años y seis meses de prisión, multa de 30 meses con una cuota diaria de diez euros y la inhabilitación especial para el desempeño de cualquier cargo o función pública que suponga el ejercicio de las facultades de alcalde, teniente de alcalde o concejal de cualquier Corporación local durante un periodo de 16 años.

Para el exsecretario municipal el fiscal y la acusación popular solicitan otros tres años y seis meses de prisión, multa de 30 meses con una cuota diaria de diez euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público que implique un puesto de dirección de cualquier organismo de Corporación local o provincial por un periodo de 11 años y seis meses.

La querella contra ambos fue presentada en febrero 2018 por el Ayuntamiento de Monforte del Cid después de que el equipo de gobierno, el tripartito que entonces formaban IU, PSOE y Ciudadanos, decidiera cesar a Santiago de Munck como secretario municipal. Fue el propio pleno quien acordó emprender acciones legales para dirimir la posible responsabilidad penal de los implicados al considerar que la contratación podría haber sido supuestamente ilegal. De hecho, la querella presentada por los letrados del Ayuntamiento contra los dos acusados fue por un supuesto delito continuado de falsedad documental, nombramiento ilegal de cargo público, aceptación de nombramiento ilegal de cargo público, delito continuado de malversación de caudales públicos y delito continuado de prevaricación.

Tras presentarse la denuncia, el Juzgado Número 2 de Novelda incoó el procedimiento en el que aparecen como querellados e investigados tanto Antonia Cervera como Santiago de Munck. A continuación se practicaron cuantas diligencias se consideraron oportunas para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, de las personas que en ellos tuvieron participación, así como del órgano competente para el enjuiciamiento.

Este diario tuvo acceso al auto judicial y en el apartado de hechos se indica que "de las declaraciones de los investigados, las testificales llevadas a cabo y el resto de diligencias practicadas, se desprende indiciariamente que el viernes 20 de junio de 2003 la entonces alcaldesa de de Monforte del Cid convocó un proceso selectivo para el puesto de secretario interino del Ayuntamiento, cuyo plazo para presentar solicitudes finalizaba el mismo domingo 22 de junio de 2003. Y además se hizo sin publicarlo debidamente conociendo las irregularidades que ello implicaba. Por tanto a dicha convocatoria únicamente pudo acceder Santiago de Munck, quien pertenecía también al PP en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid y fue nombrado secretario interino. De hecho aceptó el cargo conociendo las irregularidades del proceso de selección, que realmente no se llevó a cabo en sus propios términos. Dicho nombramiento se produjo el mismo lunes 23 de junio de 2003, teniendo efectos desde el 1 de julio de 2003, pero el querellado también estaba ejerciendo entonces, sin nombramiento alguno, las funciones de Interventor del Ayuntamiento, en colaboración con la alcaldesa, cobrando los complementos específicos por el ejercicio de un cargo para el cual no había sido nombrando. Llegó a percibir 99.157€ en tal concepto entre los años 2003 a 2008. De la misma manera, entre los años 2003 a 2015 se embolsó 122.809€ únicamente en concepto de gratificaciones, productividad y complementos específicos o servicios extras no justificados. Unas cantidades que se asignaba él mismo".

En la descripción de los hechos del mismo auto también se señala que "el 30 de junio de 2008 Antonia Cervera aprobó las bases de un concurso-oposición para la plaza de Técnico de la Administración General (TAG) cuyas bases fueron modificadas en varias ocasiones sin que las mismas fueran publicadas. A dicha convocatoria únicamente se presentaron tres aspirantes, siendo uno de ellos Santiago de Munck. Pues bien, las cuatro pruebas previstas para aprobar la oposición y obtener una plaza de funcionario público tuvieron lugar el 5 de junio de 2009 y, en apenas tres horas, concluyeron, se corrigieron y se procedió al nombramiento del acusado como funcionario público en su condición de TAG. Entre los miembros del tribunal examinador se encontraba un amigo que trabajaba para el Ayuntamiento de Monforte del Cid como asesor jurídico. Un trabajo que obtuvo gracias a la recomendación realizada por Santiago de Munck a la alcaldesa. Y, a pesar de estas circunstancias, Antonio Cervera lo nombró como miembro del tribunal y fue él mismo el encargado de elaborar el examen".

Pero el mismo día de su nombramiento como funcionario público en el puesto de Técnico de la Administración General cesó como secretario municipal de acuerdo con la propia alcaldesa que, no obstante, decidió nombrarlo secretario accidental del Ayuntamiento, un cargo que también aceptó y desempeñó hasta el año 2013. Y, de manera paralela a estos hechos, en el año 2011 los dos acusados crearon una plaza de gerente de Ayuntamiento para que también fuera ocupada por el querellado. Así consta en el auto del juez instructor.