El Ayuntamiento de Elda ha tardado 15 minutos en despachar el primer pleno del año 2023 con la aprobación, por la acostumbrada unanimidad, de los 14 puntos del orden del día de una sesión urgente y extraordinaria.

Lo más destacado ha sido la despedida de Paco Sánchez, portavoz de Ciudadanos, que ha recibido una afectuosa despedida por parte de los concejales de todos los grupos municipales -PSOE, EU, Cs y del exedil de Vox José Mateos- a excepción de algunos regidores del Partido Popular.

"Una Guerra Civil en Cs"

En su discurso de despedida Paco Sánchez ha reconocido que los últimos acontecimientos de Ciudadanos han precipitado su salida del actual momento político. "No puedo pensar en el partido como fin, sino como medio para alcanzar el bien público. Y en estos momentos me resulta muy incómodo escenificar una guerra civil en el partido y una situación agónica en la que hay más gente pensando en las siglas que en su ciudad, o su país".

Respecto a sus dos mandatos en el Ayuntamiento de Elda como concejal de Cs ha asegurado que, al igual que el resto de miembros de la Corporación, siempre ha buscado el bien común de los eldenses. "Espero no haber sido muy áspero en algunos comentarios, pero lo hice desde el respeto y la educación con la que me han enseñado a vivir mis padres", ha subrayado lanzando un mensaje de reivindicación sobre la grandeza de la política y mostrándose satisfecho por haber contribuido, "en la medida de lo posible", a apaciguar los ambientes políticos crispados innecesariamente.

"La crítica no puede ser el insulto. La divergencia de pareceres e ideas no puede ser el menosprecio a los que no piensan como tú. Las mayorías son tan necesarias como las minorías y la educación no debe estar reñida con el intercambio de debates políticos". Para el ya exconcejal de Elda "no respetar al alcalde es menospreciar la democracia que entre todos hemos construido".

Precisamente, sobre su relación con Rubén Alfaro ha señalado que ha sido muy buena. "Tengo amistad con él y me congratulo de ello, y todas las críticas que he hecho han partido desde el respeto porque creo que es más útil que el insulto o el grito. Y aunque el alcalde me ha escuchado...me hubiese gustado que me hubiera escuchado un poco más", le reprocha.

"Sin familia todo se cae"

Durante su intervención la voz se le ha quebrado un instante cuando ha agradecido a sus padres, su hijo y su hermana "el cariño y el amor con el que, resignadamente, han aceptado el tiempo que les he quitado para dedicarlo a los ciudadanos de Elda. La política es muy necesaria pero sin familia, todo lo demás se cae". Para el futurible candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Elda "nada hay más importante que la familia: ni el trabajo, ni la política ni nada".

Tras elogiar la lealtad y unidad de los cinco concejales de Cs a los que ha liderado hasta este viernes 27 de enero, Paco Sánchez ha puntualizado que "el destino tiene caminos que se cierran y que se abren" y "hay que dejar el futuro en manos de la providencia que, a veces, se escribe sin punto y final".

"Política sin insultar"

El alcalde Rubén Alfaro, en nombre de toda la Corporación de Elda, ha destacado que "con los 24 compañeros que conformamos este Ayuntamiento hemos puesto en valor, durante estos casi ocho años, que la política se puede hacer sin insultar y manteniendo una buena relación personal y de amistad, aunque cada uno tenga sus perfiles de crítica y de ideología y defienda sus ideas diferentes y sus proyectos políticos".

Y en concreto a Paco Sánchez le ha agradecido su talante y su buena predisposición. "Ha sido un placer tenerte en la Corporación de Elda y al futuro gobierno que te espera, y que nos espera a todos en los próximos meses, le deseo la mejor de las suertes. Sabes que tienes nuestra estima y el cariño por parte de toda la Corporación", ha subrayado Rubén Alfaro antes de levantar la sesión.

Tal y como este diario adelantó el pasado viernes 13, el líder de Ciudadanos en Elda ha formalizado su marcha de la formación en la que ha militado durante los últimos ocho años. Paco Sánchez ha decidido presentar su baja de militancia en el partido "cansado de las guerras internas" y renunciar al acta de concejal en el Ayuntamiento de Elda.

Una medida que comunicó en primer lugar al alcalde Rubén Alfaro y que le deja vía libre para negociar con la dirección regional del PP su intención de nombrarlo nuevo candidato del PP a la Alcaldía de Elda.

Las fuentes consultadas en la cúpula del partido han admitido que se están produciendo conversaciones, desde hace un mes, para incorporarlo al proyecto. Sobre esta cuestión el todavía líder de Cs en la ciudad siguen sin querer pronunciarse, limitándose a confirmar que "existe un acercamiento pero no hay nada concreto".