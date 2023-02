El Partido Popular de Monóvar se queda descabezado tras la dimisión de su presidenta y portavoz del grupo municipal, Ana Marhuenda.

Ha sido la primera en dar a conocer su dimisión a través de una nota de prensa en la que ha comunicado que deja la primera línea de la política por motivos personales, así como los cargos de portavoz y presidenta local del PP y la secretaría de transparencia del PP provincial.

Su intención a partir de ahora es centrarse únicamente en su trabajo, familia y continuar como militante en el PP.

Ana Marhuenda ha señalado que “desde hace tiempo que tenía dudas para volver a encabezar la lista, ya que la política tiene ciclos y sentía que llegaba al final del suyo”.

La ya expresidenta popular ha sido clara al señalar que “no comparto que la ejecutiva local, entre la que me incluyo, no haya recibido ninguna comunicación a la hora de tomar decisiones electorales que nos afectan. Por tanto, por coherencia y honestidad con mis principios y valores he de dimitir ya. Si no lo he hecho antes, ha sido por el equipo del PP de Monóvar, al que le deseo lo mejor”.

A pesar de la proximidad del 28-M, el Partido Popular no tiene aun candidato a encabezar la lista en Monóvar, aunque entre cargos locales y militantes ya empiezan a barajar nombres ajenos al partido. Es el caso del líder de Veïns de Monòver, Guillermo Rico, a quien muchos ven como un posible candidato a la Alcaldía por el Partido Popular.

El malestar en las filas de los populares es un hecho. La solución está en Alicante y los responsables tendrán que actuar a contrarreloj para devolver la tranquilidad al PP de Monóvar de cara a las próximas elecciones municipales del mes de mayo.

Pero la crisis en el Partido Popular de Monóvar continúa y, tras la dimisión de la presidenta y portavoz del grupo municipal, se han producido dos nuevas dimisiones: la de Miguel Salvador Poveda Justamante y la de Lourdes Prats, concejala y secretaria general del PP, lo que aviva el “incendio” en las filas populares.

Poveda Justamante ha renunciado también al acta de edil, ha dimitido como vocal de la ejecutiva local y se ha dado de baja como militante del partido.

En un comunicado de Poveda señala que “he estado trabajando al lado de Ana Marhuenda desde que entré de concejal y tras su renuncia, que entiendo perfectamente, he presentado también la mía”.

El ya exconcejal ha manifestado que “quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado a desempeñar mi trabajo como concejal de la oposición. Ha sido un privilegio trabajar para mi ciudad y al lado de tanta que la quiere tanto como yo”.