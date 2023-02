El presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido "homologar" los salarios de los diferentes Cuerpos de Bomberos de la Comunidad Valenciana, así como "coordinarlos a todos y dotarlos adecuadamente", mientras que ha calificado la recientemente creada Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) de "chiringuito", asegurando además que "enfrentar a los bomberos forestales con el resto de bomberos es un error".

Mazón se ha reunido este martes en València con representantes del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) para abordar la falta de agentes y el conflicto que la Plataforma Por un Servicio Público de Bomberos mantiene con el Gobierno valenciano tras la aprobación del decreto destinado a crear la UVE.

El presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana (PPCV) ha criticado en este sentido que el Consell de Puig "está más preocupado por crear nuevos chiringuitos, como la Unidad Valenciana de Emergencias que supone más gasto público, más gasto político cuando lo que necesitamos son más efectivos y mejor equipados y en crear enfrentamientos que en solucionar problemas".

"Cada día tenemos más directivos en despachos y menos agentes tanto de policía como de bomberos. No hay homologación salarial y no hay refuerzo ni apoyo a quienes nos tienen que proteger", ha lamentado. "El resumen de la Generalitat no puede ser más directivos en despachos y que a la hora de incidentes graves, como el tren del infierno de Bejís, se eche la culpa a los técnicos en lugar de asumir su propia responsabilidad", ha indicado.

El presidente del PPCV ha aseverado que "cada día crece más la sensación de inseguridad en la Comunidad Valenciana" y ha señalado que se necesitan más agentes, "que estén más reforzados y con mejores equipamientos y apoyados por la administración". "Hay que recompensar a quienes nos cuidan todos los días. Hay que darles un reconocimiento social, institucional y político que no están teniendo", ha añadido.

Mazón ha indicado que "la ausencia de gestión de Puig, la opacidad y la falta de coordinación con la que ha gestionado las emergencias, sin contar con los diferentes colectivos, ha generado una gran inseguridad laboral y social en los profesionales del sector que afecta directamente a los ciudadanos".