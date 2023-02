El Ayuntamiento de Petrer ha querido rendir homenaje a la Cooperativa agrícola local, una de las entidades más longevas del municipio gracias a sus 115 años de historia, con la instalación de una prensa histórica cedida por la propia cooperativa en la rotonda situada en el cruce de la avenida Felipe V con avenida de Elda.

La iniciativa es una muestra de "nuestro compromiso por dar visibilidad a diferentes instituciones referentes en la población", tal y como ha subrayado la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro. De hecho, la alcaldesa ha recordado que "a esta zona todo el mundo la conoce como la zona de la Cooperativa del vino" y ha expresado que "personalmente me hace especial ilusión pues he vivido toda la vida en esta zona y me siento de la Cooperativa".

Por su parte, el presidente de la Cooperativa, Andrés Ángel Pérez Albert, ha agradecido "al Ayuntamiento de Petrer y a nuestra alcaldesa el detalle que han tenido con la Cooperativa de poner un elemento importante de la Cooperativa como es una prensa, que representa la extracción del aceite y del vino". El presidente ha recordado que, desde su fundación en 1908, llevan prestando servicio a sus socios durante 115 años.

Respecto a la prensa, "elemento más representativo que tenemos", ha explicado que se trata de una prensa de principios del siglo XX, apuntando que 2la cooperativa se fundó en 1908 y esta prensa es de la casa Aralsa, de Alcoy, que también comenzó sus andares por esa fecha". Y ha añadido que "esta prensa estuvo al principio en Caprala, en una bodega pequeña que tenía nuestro antiguo presidente, Luis Beltrán; y cuando se hizo la reforma en la cooperativa, se la trajo a la cooperativa".

El trabajo, según ha explicado el concejal de Urbanismo, Fernando Portillo, ha sido llevado a cabo por la concejalía de Urbanismo, con una inversión aproximada de 5.000 euros.