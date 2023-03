Un vestigio de una época no tan lejana cuya huella prácticamente ha desaparecido. Cuesta seguir el rastro de unos locales que no hace tanto se esparcían por todas las ciudades, pero que de la noche a la mañana, fueron desapareciendo hasta prácticamente extinguirse. Leyendo esto, uno puede pensar que hablamos de los videoclubs, pero no. Nos referimos a otro tipo de negocio que creció al albur del desarrollo tecnológico de la segunda mitad del pasado siglo: las salas de recreativos, como la que hace años abría sus puertas en una calle de Villena.