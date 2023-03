La ocupación por la fuerza de una antigua vivienda unifamiliar del céntrico barrio del Parque Doctor Calatayud de Aspe ha generado un clima de malestar, impotencia y preocupación en la localidad. Incluso hay vecinos que han propuesto realizar una concentración de protesta frente al inmueble el próximo fin de semana.

La casa estaba cerrada desde hacía tiempo pero en ningún caso abandonada porque forma parte de la herencia de los hijos de sus legítimos propietarios. Y precisamente una de la nietas ha difundido el siguiente mensaje:

"Siento mucha pena al tener que hacer esta publicación, pero a la vez, necesito expresar mi tremenda impotencia ante la ocupación de la casa de mis abuelos la pasada noche. Se llamó de madrugada tanto a la Policía Local como a la Guardia Civil, obteniendo ninguna solución ante lo que estaba ocurriendo. Los okupas son los que tienen ahora los derechos sobre esa vivienda? Perdona? Es totalmente una absoluta vergüenza. Vía legal, pon una denuncia y a esperar, mientras toda mi familia ve como maltratan la casa de su infancia. Además de aguantar la soberbia y actitud amenazante con la que se muestran los okupas, grabándonos y provocándonos si nos acercamos a nuestra casa. Esto no tiene nombre, pero así está la ley. Solo pido una solución. Me rompe el corazón ver cómo están destrozando todos los recuerdos familiares. En memoria de mis abuelos, no se merecen que tanto sacrificio esté siendo violado de esta forma".

La vivienda fue ocupada en la noche del pasado lunes por una pareja extranjera que se ampara en la protección legal de sus hijos menores. Con anterioridad la misma familia ya lo había intentado en otra casa de la misma calle pero la Policía Local fue avisada con tiempo y los agentes lograron convencerlos para que se marcharan.

Sin embargo en esta ocasión se han negado a abandonar la vivienda y los agentes de la Guardia Civil, que tienen la competencia en estos asuntos, indicaron a los herederos que no podían efectuar el desalojo sin una orden judicial. Los hechos han sido denunciados pero cuando la Justicia se pronuncie la casa podría estar ya completamente destrozada. Así está la ley.