El poeta Natxo Vidal Guardiola inicia la gira de promoción de su último poemario 106 Palabras, publicado por la Editorial La Fea Burguesía.

El monovero viajará a Murcia el próximo 20 de marzo para presentar su libro en el bar murciano El Sur. El restaurante cuenta con un espacio cultural denominado Los Lunes literarios en el que se realizará la exposición de la obra. La segunda parada será en Cartagena el futuro 25 de marzo en la librería La Montaña Mágica.

El artística regresará a la capital de la provincia el 1 de abril, para mostrar su escrito en la librería 89 Mundos.

Seguidamente, el artista se trasladará a Albacete el 13 de abril para dar a conocer su poemario en La Calahorra Yeyé.

Además, estará el el 28 de abril en Elche en la librería Ali i Truc.

La última parada del monovero será en su ciudad natal el 5 de mayo en el Teatro Principal.

La nueva obra de Vidal contiene un prólogo del poeta albaceteño y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Andrés García Cerdán.

Uno de los extractos del prefacio escrito por el artista: “Son muchas las formas de acercarse a este libro. Uno empieza a pensar que con palabras no se pueden describir las palabras. Tampoco las emociones, las inteligencias: tal vez una aproximación. Y un propósito: hacer lo posible para no decir demasiado poco, con el norte puesto en no deslucir ni desfigurar lo que sigue. Entra, lector, a pecho descubierto a estos poemas. Como quien entra a una fiesta. Este libro es una bola de discoteca. En todas direcciones se deshace en luz”.

Natxo Vidal cuenta con más de una quincena de poemarios, cuentos y relatos publicados, destacando:

La niña que jugaba a la pelota con los dinosaurios, publicado en 2003.

Atrás no es ningún sitio, publicado en 2006.

Sal en los ojos, publicado en 2013.

Ícaros desorientados, publicado en 2015.

Mi parte de la pólvora, publicado en 2018.

Así termina, publicado en 2020.

XL, publicado en 2021.

El monovero ha conseguido diversos galardones como el Accésit al VI Premio de Poesía Dionisia García y quedó finalista en los Premios de la Critica Valenciana.