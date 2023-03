El Teatro Castelar ha acogido esta tarde la presentación del documento final del Plan Estratégico Elda 2030, un proyecto liderado por el Ayuntamiento de Elda, a través de la concejalía de Presidencia, Inversiones y Fondos Europeos, y respaldado de manera unánime por el pleno municipal.

El Plan supone el despliegue de una estrategia alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); en definitiva, un plan abierto y participativo que da respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas de Elda y que ha contado con su implicación y con la de los distintos colectivos y entidades de la ciudad.

El acto ha contado con la asistencia de la Corporación Municipal, con el alcalde Rubén Alfaro a la cabeza, y de una amplia representación del tejido social, educativo, empresarial y cultural. Tras la proyección de un vídeo introductorio, han tomado la palabra el director técnico del Plan Estratégico Elda 2030, Aniceto Pérez, y la coordinadora del mismo, Andrea Paños.

Ambos se han encargado de recordar los cinco Patrones que conforman el Plan y las conclusiones a las que han llegado los diferentes grupos de trabajo que, liderados por sus respectivos coordinadores y tras un proceso de reflexión, han permitido fijar los objetivos y actuaciones.

Cinco patrones

Hay que recordar que los cinco Patrones son: 1. Elda con identidad, cultura y proyección; 2. Elda emprendedora, innovadora e industrial; 3. Elda humana, inclusiva y diversa; 4. Elda verde, accesible, sostenible y eficiente y 5. Elda con gobernanza transparente y resiliente.

En cada uno de estos Patrones se han fijado proyectos huella que permitirán que Elda sea la ciudad que los vecinos y vecinas quieren para vivir: la rehabilitación de los bienes culturales y patrimoniales, con el Castillo como símbolo histórico; consolidar la industria y el comercio para conseguir una economía resiliente; construir una ciudad inclusiva, accesible, igualitaria y diversa; avanzar en un desarrollo y una movilidad sostenibles, potenciando los espacios verdes y generando un corredor fluvial por el Vinalopó; y alcanzar una gobernanza transparente y resiliente a través del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana.

A continuación se ha procedido a entregar un reconocimiento a los cinco directores de los Patrones. El alcalde de la ciudad, Rubén Alfaro, y el teniente de alcalde y concejal de Presidencia, Inversiones y Fondos Europeos, José Antonio Amat, han sido los encargados de entregar el reconocimiento a José Vicente Cabezuelo (coordinador del Patrón 1), Eva Toledo (coordinadora del Patrón 2, cuya distinción ha recogido Daniel Zahonero), Marián Sánchez (coordinadora del Patrón 3), Francisco Martínez (coordinador del Patrón 4) y Juan Ignacio Torregrosa (coordinador del Patrón 5).

Foto de familia

Tras la foto de familia, ha cerrado el acto la intervención del alcalde Rubén Alfaro. “Hace dos años decidimos que era el momento de identificar esas ideas y propuestas que pertenecían a muchos pensamientos privados, y convertirlos en una fuente de ilusión y en un camino común para realizarlo unidos. Era el momento de poner las inquietudes de los eldenses negro sobre blanco y proyectar así el futuro de Elda”, ha afirmado el regidor.

Alfaro ha asegurado que “nos embarcamos, de la mano de grandes profesionales y escuchando a buenos expertos, en la redacción del primer Plan Estratégico de Elda del que hoy somos todos testigos de su presentación e implantación”.

“El resultado de la elaboración del Plan Estratégico Elda 2030 es, en palabras del alcalde de Elda, la suma de muchas cosas: es el fruto de un proyecto colectivo; de la mirada apasionada de muchas y muchos eldenses por su ciudad; del criterio acertado que han aportado distintos expertos al documento final; por supuesto, sirve para plasmar el futuro de nuestra ciudad y, además, este plan es una herramienta que nos permite salir con ventaja en muchos proyectos respecto a otros municipios. Nos ha dado oportunidades para no quedarnos fuera de importantes subvenciones, tanto a nivel estatal como a nivel europeo”.

Cuatro millones de euros

Alfaro ha destacado que “sólo por estar en fase de análisis estratégico y de redacción del Plan hemos podido obtener cerca de 4 millones de euros de los Fondos Next Generation y de los Fondos FEDER. Los recursos del programa operativo FEDER que corresponden a la Comunidad Valenciana en el periodo 2021-2027, y que va a ser presentado la semana que viene, van a ser 1.200 millones de euros, y eso es una gran oportunidad”.

“Muchas sociedades están poniendo el rumbo para tener ciudades que respondan a las necesidades de las personas y que las miren desde la escala humana, en definitiva, ciudades más amables y habitables, porque la inhabitabilidad de una ciudad es el mejor alimento para la instigación a la discordia entre sus ciudadanos. A los ojos de hoy podemos ver los errores que en la ciudad no debían haberse permitido en el pasado. Pero con los ojos de hoy no podemos permitirnos cometer errores en el futuro”, ha resaltado el alcalde de Elda.

Rubén Alfaro ha concluido su intervención destacando que “en esta Elda sabemos mucho de dar pasos. Del valor de esos pasos y de la huella que dejan. Hoy ponemos una importante piedra de un futuro apasionante. Ya han visto que este plan no recoge otra cosa que no sea lo mejor para Elda. Con todo este proceso puede que no hayamos ido tan rápido como nos hubiera gustado, pero hemos llegado más lejos de donde, como ciudad, habíamos llegado nunca. Estamos convencidos de que Elda tiene capacidad y puede dar a todos oportunidades para que esta ciudad sea el lugar perfecto para vivir y para trabajar”.