Pablo Carrillos Huertas ha recibido el premio de Cruz Roja España “Con V de Voluntario” en la categoría de Superación. No es el primer reconocimiento que el presidente de Cruz Roja Petrer y vicepresidente de Cruz Roja Alicante recibe por su extraordinaria trayectoria. Su frenética actividad empresarial, cultural, festera y social así como su entrega por los demás se vio truncada hace dos años por una terrible caída que le dejó postrado en una silla de ruedas con una severa parálisis. Pero su voluntad, coraje y determinación le ha llevado a superarse con el único fin de poder seguir ayudando a los más necesitados.

-¿Qué supone para usted este reconocimiento?

Un estímulo que estoy compartiendo con mis compañeros de Cruz Roja, con los voluntarios anónimos y con los miembros de otras ONG y que para mi supone poner en valor su entrega para atender a las personas que nos necesitan.

¿Cómo ha evolucionado Cruz Roja Petrer desde que se incorporó como voluntario en 1999?

Cruz Roja Petrer, como otras, ha crecido en servicios, en formación. En concreto Petrer es base zonal de emergencias, Centro de Día para facilitar ayudas domésticas y dispone de unas instalaciones modernas y accesibles para atender a las personas con equipos de voluntarios y con técnicos polivalentes que tienen un talento especial.

Siempre ha sido un gran defensor e impulsor del voluntariado en Cruz Roja...¿por qué está en crisis el voluntariado?

Hoy en día la sociedad está viviendo, en general, una crisis de compromisos. Cruz Roja en las poblaciones va acogiendo voluntarios, los forma, los motiva, viven las experiencias de ser voluntarios en los programas que deseen, la mayoría se enganchan y muchos dedican muchas horas al voluntariado. Pero Cruz Roja, como cualquier otra entidad, tampoco está libre de sufrir la actual crisis de compromisos.

Como vicepresidente de Cruz Roja Alicante ¿cuáles son los principales retos de la entidad en estos momentos?

Cruz Roja Alicante ha conseguido unir a sus 28 asambleas que cubren toda la provincia con solidaridad y atención. Todos los medios están al servicio de la población que los necesite. Se prestan ayudas en gestiones administrativas, se comparten programas y talleres de formación y nuestro reto es que se sienta a Cruz Roja por igual. Para ello sumamos una fuerza voluntaria y técnica numerosa y fuerte, como se ha demostrado en la DANA, en la pandemia del covid-19, en la atención a inmigrantes venidos en pateras, en la acogida de los refugiados de la guerra de Ucrania y de otros países en conflictos bélicos y en muchas más servicios especiales y confidenciales.

¿Con qué ayuda cuentan?

El socio de Cruz Roja y las empresas asociadas son los que nos aportan, gracias a sus cuotas, independencia económica para atender la mayoría de programas. Hacemos continuos llamamientos a los jóvenes para que entren de socios y compartan las emociones de ser voluntario porque las administraciones públicas y privadas financian programas más generalistas, como la movilización de personas mayores y muchos otros.

¿Cómo es su vida tras ese fatídico accidente sufrido en abril de 2021?

Después de la fatal caída que sufrí se me paró la vida. Gracias a la sanidad pública y a sus grandes profesionales recuperé movimientos que me permitieron retomar mi vida y mi actividad en Cruz Roja. Mi familia y amigos me ayudaron mucho y gracias a una severa recuperación diaria con fisioterapeutas he podido recuperar la actividad. He podido salir a la calle, seguir ayudando a quien me necesite y vivir, dentro de algunas limitaciones, con terapia mental para ir superándome en el día a día. Porque en eso consiste la vida. En luchar para alcanzar los retos y ayudar a los necesitados como hace Cruz Roja.

¿Cuál ha sido su último reto?

Ponerme en pie.

¿Proyectos de futuro?

Siempre he sido un hombre con muchas inquietudes que no se van a parar aunque vaya en una silla de ruedas. Me gustaría compartir mis experiencias con los nuevos jóvenes valores que nos sustituirán en la sociedad, ayudarles a emprender sus proyectos, a mejorar las relaciones personales entre núcleos empresariales y, por supuesto, siempre estaré a disposición de quien quiera compartir conmigo proyectos que mejoren los pueblos, sus gentes y su convivencia.