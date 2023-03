El nuevo consultorio médico Virgen de la Cabeza de Elda ha comenzado a prestar asistencia sanitaria este viernes 24 de marzo de 2023 tras más de 20 años de espera, 2,5 millones de euros de inversión y 8.000 pacientes asignados, lo que ha permitido reorganizar el mapa sanitario de la ciudad para descongestionar al resto de centros de salud.

En la mañana del primer día han sido pocos los pacientes que han acudido al consultorio, pero todos han coincidido en mostrar su satisfacción por las nuevas instalaciones. El edificio, situado en pleno corazón del barrio Virgen de la Cabeza, parte de un concepto humanista, respetuoso con el medio ambiente y, además, desde el punto de vista funcional es muy polivalente porque se podrán desarrollar actividades colectivas, habrá un consejo de salud, mesas sectoriales y también podrá ampliar el número de personas atendidas en un futuro.

"De momento el día está transcurriendo tranquilo. Hemos tenido algunos problemas técnicos con teléfonos e impresoras que no funcionan pero por lo demás todo perfecto. También es normal que en los primeros días acudan pocas personas porque todavía no se han debido enterar de que, a partir de ahora, tienen asignado un nuevo centro. Pero a partir de la próxima semana todo se irá normalizando poco a poco y en beneficio de todos", ha indicado la coordinadora del centro, Zaida Canales.

Maravilla Martínez, de 69 años, ha acudido acompañada de su marido desde su domicilio próximo a la Gran Avenida. "El centro está muy bien, nos ha gustado mucho y la atención muy buena y ya tenemos médico y enfermera. Nosotros antes íbamos al centro de salud de Acacias y más o menos nos pilla igual de cerca. La verdad es que estoy muy contenta porque hemos conocido a nuestro médico y nos ha parecido una maravilla y, por supuesto, esperamos que nos atienda bien y que nos rejuvenezca al menos un poquito" comenta riendo.

Amelia Sanjuan, de 78 años, también se mostraba feliz mientras esperaba para que le hicieran una analítica. "Me han atendido muy rápido y muy bien y han sido muy amables. Hasta ahora no tengo ninguna queja pero, hijo mío, dan tantos cambios las cosas que no sabemos como va a ser mañana. Yo antes tenía mi médico en el centro de la avenida de Sax. Pero allí te cogían número y te llamaban cuando a ellos les parecía bien. Tengo poca movilidad, tengo artrosis, y hasta ahora no me tomado ninguna medicina pero quiero mejorarme y por eso he venido. Y también estoy muy contenta porque vivo en este mismo barrio, justo enfrente de aquí, así que ya no tengo que irme tan lejos para que me vea el médico".

Andrés Santos, 71 años, también reside en el barrio Virgen de la Cabeza y antes tenía asignada la atención sanitaria en el consultorio auxiliar de la avenida de Sax, en el barrio de La Estación. "Yo me hice una analítica en el anterior centro de salud y ahora vengo a consultar que pastillas tengo que tomarme porque cada seis meses me tienen que hacer analíticas por la diabetes y otras enfermedades que tengo. Cuando pedí cita en mi antiguo centro y me mandaron aquí me llevé una buena sorpresa. Dije que maravilla. Todo aquí está muy bonito, espléndido, todo nuevo y con cara de alegría así que estoy muy contento, mucho".

El propio conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ya señaló el miércoles, durante su visita a las instalaciones junto al alcalde Rubén Alfaro y a la gerente del Departamento de Salud, Vicenta Tortosa, que “este consultorio es un avance extraordinario para Elda y una realidad que viene a satisfacer una reivindicación histórica y, además, es una infraestructura con una concepción humana, algo muy importante en la relación entre paciente y médico, que ha incorporado buena parte del aprendizaje realizado durante la pandemia del covid-19”.

El alcalde de Elda también ha querido agradecer “la paciencia que han tenido los vecinos y vecinas del barrio por las horas de reuniones y de trabajo, desde el año 2015, para sacar adelante un proyecto muy importante para los servicios públicos de nuestra ciudad”. Y, por último, Vicenta Tortosa ha pedido colaboración a toda la ciudadanía para poder llevar a cabo la reorganización del mapa sanitario que se ha planteado. "No tenemos otro objetivo que mejorar la atención prestada y mejorar las ratios con una distribución a envidiar por otros departamentos de salud“, ha indicado Vicenta Tortosa en el feliz "día 1" del consultorio auxiliar Virgen de la Cabeza de Elda.