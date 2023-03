Lo dijo y lo ha hecho. Fran Muñoz ha dimitido formalmente como presidente del PP en Elda en la noche de este jueves 30 de marzo de 2023.

Ha abandonado el cargo por zoom con rapidez y agradecimientos y sin críticas ni estridencias. Pero no se marcha solo. Le han acompañado, de momento, diez miembros del comité ejecutivo.

Concretamente la vicesecretaria de Fiestas, Cultura, Educación y Deportes, Bienvenida Fernández; la vicesecretaria de Políticas Sociales y Sanidad, María Isabel Martínez; la vicesecretaria de Comunicación, Lidón Parreño; los asesores de Presidencia, José Joaquín Poveda y David Mañogil; el presidente del Comité Electoral, tres secretarias de área y la presidenta de Nuevas Generaciones, Claudia Alberola.

De momento Fran Muñoz mantiene el acta de concejal en el grupo municipal del PP pero dejará de ejercer como portavoz, asumiendo esta función el concejal Alberto García, el secretario general del comité ejecutivo local, que también toma las riendas del PP de Elda tras la dimisión de Fran Muñoz.

El ya expresidente está manteniendo contactos con dirigentes de Ciudadanos después de que la dirección regional le haya ofrecido encabezar la lista electoral de Cs en Elda. De momento no hay ninguna decisión tomada pero las conservaciones parecen avanzar de forma satisfactoria.

Las dimisiones responden al malestar que ha producido haber descartado a Fran Muñoz como candidato a la Alcaldía de Elda por parte del presidente del PPCV, Carlos Mazón, que ha optado por el exlíder de Ciudadanos, Paco Sánchez, como cabeza de lista.

Su marcha de la presidencia responde a que no está dispuesto a apoyar el proyecto del candidato autonómico Carlos Mazón ni del alcaldable Paco Sánchez, con el que asegura no tener ninguna diferencia en el ámbito personal. "Pero la decisión adoptada para Elda y para otros municipios como Monóvar no ha sido la acertada. Paco Sánchez no es el candidato que yo quiero para el Partido Popular y, aunque ambos estuvimos hablando, todo su proyecto está en el aire y yo considero que, por honestidad y transparencia, debo apartarme a un lado porque además hay compañeros que quieren continuar adelante y no quiero bloquear absolutamente a nadie", manifestó públicamente Fran Muñoz el pasado 14 de marzo cuando anunció que renunciaba a la presidencia.

Tras admitir sentirse molesto con las direcciones provincial y regional del PP al imponer al cabeza de lista de Elda saltándose el criterio de los afiliados y del comité ejecutivo local", de momento no contempla darse de baja como afiliado del PP aunque tampoco descarta integrarse en otra opción política de centroderecha como Ciudadanos.

Diciembre de 2021

Fue en diciembre de 2021 cuando el Partido Popular de Elda celebró la asamblea local en la que Fran Muñoz fue proclamado presidente. Su antecesora, la exalcaldesa y actual senadora Adela Pedrosa, decidió no disputarle el cargo al contar Muñoz con un respaldo prácticamente unánime de la militancia.

En el mismo foro también se dio a conocer al nuevo comité ejecutivo que debía regir a la formación política durante los próximos cuatro años. Al acto celebrado en la Fundación Ficia asistieron representantes del PP de poblaciones vecinas como Petrer, Monóvar, Salinas, Pinoso, Aspe o Novelda así como representantes provinciales del partido. Entre ellos el vicesecretario de Organización, José Antonio Rovira; el vicesecretario de Comunicación, Sergio Rodríguez, y la presidenta del Comité Electoral, Consuelo Maluenda.

Francisco José Muñoz Sánchez -Fran Muñoz- fue concejal en el equipo de gobierno popular entre los años 2007 y 2015 y desde entonces hasta hoy portavoz del grupo municipal en la oposición.