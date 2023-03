El pleno del Ayuntamiento de Elda ha aprobado por unanimidad adoptar todas las medidas legales a su alcance para proteger el entorno, el paisaje, los espacios naturales y el patrimonio cultural, etnológico e histórico de su término municipal. Asimismo se ha acordado recabar cuantos informes de los técnicos municipales sean necesarios para avalar la legalidad de las actuaciones del Ayuntamiento contra la implantación de centrales fotovoltaicas que supongan un grave impacto.

Por último todos los partidos políticos con representación municipal se ha comprometido a recabar todos los apoyos de los ciudadanos de Elda, así como de cuantos colectivos quieran defender esta reivindicación.

En la moción presentada por José Francisco Mateos Gras, concejal no adscrito tras abandonar Vox, se aborda una problemática que está generando una creciente preocupación social en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó.

"Quítate tú que me pongo yo"

"Esto es un quítate tú que me pongo yo, un vamos a eliminar la energía contaminante y la cambiamos por una que, al instalarla, nos llevemos por delante todo cuanto tiene un valor para unas personas y unos territorios, unos paisajes, una naturaleza y un patrimonio físico y cultural de unos pueblos. En nuestro caso, la de un valle que no queremos que sea de lágrimas y unos alrededores que no queremos que sea un Alcarrás 2", ha comentado el edil Mateos durante su intervención en el pleno.

Elda tiene un término municipal muy peculiar cercado por un sistema montañoso de unos 45 km2, por lo que no es un gran territorio en su extensión. Además, la ciudad está encajada dentro del valle al que da nombre y atravesada, de norte a sur, por el río Vinalopó y por la vía del tren Madrid-Alicante. "Y dentro de todo ello hay unos pequeños espacios que han ido quedando y donde se han desarrollado y sobreviven sus espacios protegidos, su Bien de Interés Cultural, su espacio húmedo, sus cañadas, sus parajes naturales, paisajísticos, medioambientales, su flora y su fauna. Pues bien, todo ello puede peligrar de una forma alarmante si no ponemos remedio a un afán desmedido de instalar parques fotovoltaicos y líneas de evacuación con sus pertinentes torres eléctricas sin que importe el lugar, el cómo ni el cuando. Solo buscando el camino más corto y más barato para los intereses de las compañías eléctricas, pero no para los ciudadanos del lugar, ni para los intereses de preservación de su entorno natural", ha argumentado José Francisco Mateos en la defensa de su moción durante el pleno.

En su intervención el edil también ha defendido la necesidad de implantar las nuevas políticas de energías renovables en todo el planeta para reconducir el grave problema de contaminación mundial "al que hemos llegado a sabiendas desde hace mucho tiempo, pero claro, esto no justifica que este cambio tenga que ser a cualquier precio, que sea a cambio de ocasionar otros perjuicios, tales como desastres ecológicos, medioambientales, culturales, patrimoniales, paisajísticos, espacios protegidos". Y, a su juicio, es precisamente lo que va a suceder en Elda si el Ayuntamiento no toma medidas legales para evitarlo.

"Mantener lo poco que nos queda"

La aprobación de la propuesta ha sido acogida con gran satisfacción por los representantes de los grupos ecologistas y de los vecinos afectados por las plantas solares en Elda y en el Medio Vinalopó. "Agradezco al apoyo recibido de los grupos políticos y de los integrantes de los colectivos naturalistas que también me han felicitado por esta iniciativa", ha señalado el concejal al finalizar el pleno añadiendo que "siempre se puede ser más contundente en todo, pero éstas son mis formas y agradezco que hayan sido aceptadas porque creo que con esta actitud positiva de defender nuestra historia, nuestros paisajes y nuestro patrimonio, ganamos todos y, de este modo, podremos mantener algo de lo poco que ya nos queda en Elda".

Apoyo municipal a Stop Plan Solar Vinalopó

El Ayuntamiento de Elda, a través de la concejalía de Urbanismo, ya mantuvo conversaciones hace dos semanas con representantes de la Plataforma Stop Plan Solar Vinalopó tras el anuncio de un nuevo periodo de información pública para la implantación de una central fotovoltaica de 45,04 MW en término municipal de Salinas, cuya línea de evacuación atraviesa término municipal de Elda y Petrer.

Tras esta toma de contacto se acordó la difusión de este periodo de información pública, así como facilitar a los posibles afectados, o a aquellas vecinas y vecinos que lo deseen, los distintos informes técnicos realizados por el Ayuntamiento de Elda, informar de cómo pueden presentar alegaciones al proyecto fotovoltaico PSF Serol y descargar el modelo de alegaciones elaborado desde la propia plataforma.

Los documentos obrantes en el expediente administrativo que puedan afectar a los derechos e intereses de las personas afectadas podrán consultarse tanto en el enlace https://www.elda.es/urbanismo-y-actividades/informacion-publica-psf-serol/, como presencialmente en la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Elda.

Manifestación en Villena

Precisamente, para exigir a los alcaldes del Vinalopó que adopten medidas contundentes con el fin de proteger el territorio contra las megaplantas fotovoltaicas, la Asociación Salvatierra-Ecologistas en Acción de Villena ha convocado una manifestación para este sábado 1 de abril en Villena. La marcha reivindicativa por una implantación de las energías renovables de forma sostenible, justa y racional partirá a las 12 horas del Recinto Ferial y finalizará a las 13.30 horas con la lectura de un manifiesto en la plaza de Santiago de Villena.

También los alcaldes de los municipios vecinos de Monforte del Cid y Agost, María Dolores Berenguer de IU y Juan José Castelló del PP, se reunieron el jueves en Alicante con Inmaculada Orozco y Paco Candela, responsables autonómicos de las Consellerias de Territorio y Medio Ambiente, para abordar la "invasión solar" de sus términos y buscar medidas legales y administrativas con las que poder combatirla.

Ambos alcaldes han mostrado su rechazo a la avalancha de plantas solares que se quieren implantar en sus municipios por su grave impacto en el paisaje y el sector agrícola. En este sentido el Ayuntamiento de Monforte del Cid va más adelantado que el de Agost porque ya ha finalizado el Estudio de Paisaje y lo llevará para su aprobación al pleno. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana y sometido a exposición pública el Consistorio monfortino dispondrá de una "herramienta legal" que le facultará para suspender las licencias municipales de instalación de las centrales fotovoltaicas en su término.

María Dolores Berenguer y Juan José Castelló defienden una implantación "ordenada y racional" de las instalaciones fotovoltaicas, limitando su superficie y designando zonas concretas donde el impacto sea mínimo. "Las energías alternativas son necesarias pero no a cualquier precio", subrayan los dos alcaldes.