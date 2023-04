La Historia y la Genealogía de buena parte de la provincia de Alicante están de luto tras el fallecimiento esta madrugada de Enrique Mira-Perceval Verdú a los 57 años de edad. Sus trabajos sobre los linajes familiares a los que dedicó largas horas de apasionado estudio son de obligada consulta para poblaciones como Petrer, Elda, Aspe, Novelda, Castalla, Alicante...

Su amiga Mari Carmen Rico, cronista oficial de la Villa de Petrer, le ha dedicado un sentido obituario:

"Hoy es un día muy triste para mí. He perdido a un amigo, Enrique Mira-Perceval Verdú. Esa maldita enfermedad ha podido con él, con sus ganas de vivir y de estudiar las genealogías de los apellidos que tanto le interesaban y en las que ponía toda su pasión y empeño.

Su actividad profesional giró en torno al mundo de las finanzas, era licenciado en Ciencias Económicas en la especialidad de Análisis Económico y Economía Cuantitativa. Fue director general de la Gestora de Fondos del Mediterráneo (Gestimed) y expresidente de varias sociedades de capital variable cotizadas en Bolsa (SICAVs). Durante su gestión la empresa fue merecedora de varios premios destacando el de Mejor Gestora de Renta Fija de 2008 y el de Mejor Gestora Global de 2005.

También fue profesor de Matemáticas de Operaciones Financieras (2008-2012) asociado al Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante y profesor del Curso de Experto Universitario en Asesoramiento Financiero Europeo impartido por dicha universidad.

"Gran capacidad intelectual y gran calidad humana"

Enrique fue una de esas personas que conocí gracias a mi trabajo como archivera y bibliotecaria de Petrer. Como dije en mi discurso de agradecimiento el día que me otorgaron el título de Hija Predilecta, mi trabajo me ha permitido conocer a personas con gran capacidad intelectual y gran calidad humana. Él fue una de esas personas y aunque debido a su enfermedad el 6 de noviembre del pasado año no pudo estar conmigo yo le dediqué a él y a mi padre ese día tan importante para mí y él pudo seguirlo, acompañado del personal sanitario, desde el hospital en el que estaba ingresado.

Enrique nació en Alicante el 6 de marzo de 1966 y ha dedicado toda su vida a la genealogía, su gran pasión. Él vino a Petrer, concretamente al archivo municipal y a la parroquia de San Bartolomé Apóstol, buscando sus orígenes. Porque sus raíces, entre otros lugares, estaban en nuestro pueblo y gracias a ese interés por el mundo de la Genealogía, la rama de la historia que estudia los apellidos, realizó excelentes y rigurosos estudios sobre los apellidos de su familia dándonos a conocer a sus antepasados de Petrer, así como el origen y la evolución de algunos de sus apellidos como los Maestre, Rico, Pérez, Planelles, Avellán… Recuerdo con especial cariño cuando se reunieron todas las ramas de los Planelles de Petrer a raíz de la publicación del trabajo que publicamos juntos sobre este apellido en la revista Festa y pudimos compartir con ellos sus lazos familiares. O cuando los descendientes de Vicente Amat Furió, secretario de sala y relator del Tribunal Supremo, vinieron desde Barcelona y desde otros puntos de nuestra geografía para reencontrarse con él y con otros familiares de Petrer, entre los que se encuentran los descendientes del querido poeta Enrique Amat Payá, siendo recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde Pascual Díaz Amat, que indagando también compartía parentesco con él y por tanto con los Amat que se desplazaron hasta Petrer en busca de sus orígenes. Momentos muy gratos, llenos de familiaridad y emotividad.

"Trabajos imprescindibles"

Él era un grande de la Genealogía y en las numerosas y amenas charlas que compartimos me contaba como desde que era pequeño acudía a la biblioteca del Casino de Alicante a bucear en viejos legajos y en los libros, pasando horas y horas. Este interés por conocer y entrelazar sus ancestros le viene desde siempre. Por ello es académico correspondiente de la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica y experto universitario en Fuentes Genealógicas y Emblemáticas, Archivística y Documentación.

Fue presidente de la sección provincial de Alicante de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Fue Caballero Iure Sanguinis de la Sagrada y Militar Orden Constantiniana de San Jorge y Caballero de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, tomando asiento de Canónigo Honorario de la Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud, y la dignidad como tal caballero fue Conde del Sacro Palacio de San Juan de Letrán. También fue Caballero Gran Cruz de la Unión Monárquica de España. Caballero Noble, Fiscal y Tesorero del Cuerpo de Pobladores de Almería.

Gracias a Enrique conocemos los lugares de procedencia de las primeras cien personas que vinieron a repoblar Petrer en el año 1611, tras la expulsión de los moriscos. Hoy sus trabajos son imprescindibles y los podemos consultar en la revista Festa, editada por el Ayuntamiento de Petrer y felizmente digitalizada, y descargar en la dirección: bibliopetrer.petrer.es También en la Revista del Vinalopó, o consultando en internet su blog Diccionario genealógico de Perceval o adquiriendo sus estudios y extensos repertorios genealógicos en Amazon.

"Cómo echaré de menos los momentos vividos"

Amigo, como echaré de menos los momentos vividos y sobre todo cuando se presente, cada mes de septiembre, la revista Festa y ya no podamos compartir ese momento al que le seguía una “picaeta” en la Explanada o en la plaça de Baix, justo enfrente de donde vivieron tus tías “les senyoretes” y de la casa del mayorazgo, la de los Maestre, apellido que tú llevabas con tanto orgullo. Que alegría cuando descubrimos dónde se encontraba el escudo que portaron los de este linaje. Que suerte poder conocer parte de tu familia de Petrer. ¡Cuántos y cuántos buenos momentos!

Persona generosa siempre me puso a su lado en todos los trabajos que publicamos sobre los apellidos de Petrer. Pierdo un amigo, pero también pierdo un referente a la hora de saber y conocer los nombres que siguen al nombre de pila de las personas y que se transmite de padres o madres a hijos, y que llamamos apellidos. A pesar de todo lo que has publicado y el esfuerzo sobrehumano que has realizado en estos últimos meses para finalizar trabajos y acabarlos, aun teniendo que luchar contra esta maldita enfermedad. Enrique, cuanto te quedaba por hacer y por darnos a conocer.

Despedida en Caprala

Enrique sabes que siempre permanecerás en mi recuerdo y en el de todos los que tuvimos la suerte de conocerte. Sabes bien que la consulta de tus trabajos será fundamental en todos aquellos que tienen interés por conocer sus orígenes, que por cierto son muchos, saber de dónde vienen y cuáles son sus ancestros.

Doy gracias por habernos despedido en un lugar tan especial como es Caprala de Petrer y compartir esa querencia que sabemos bien que es recíproca contigo y con Vero. Esos momentos de risas, de cariño y de esperanza, hoy tristemente truncada, no los olvidaré nunca.

Querido Enrique, gracias por darnos a conocer buena parte de la historia de nuestros apellidos y sobre todo gracias por tu amistad. Cuánto conocimiento vamos a perdernos sin ti y como te vamos a echar de menos. Hasta siempre, amigo".