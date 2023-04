La edil popular de Elda Manuela Soriano dejará la política activa cuando finalice la presente legislatura.

Soriano ha indicado que "mis circunstancias personales han cambiado desde 2019 y siento que en estos momentos no puedo dar el 100% que merecen los eldenses, por eso he rechazado la oferta de Paco Sánchez de concurrir en su lista para las próximas elecciones de mayo".

Según ha afirmado la concejala del Partido Popular, "me siento agradecida a Fran Muñoz por haberme dado la oportunidad de trabajar por Elda estos últimos cuatro años. Ha sido una etapa muy gratificante en la que he aprendido mucho y he tenido la oportunidad de aportar y ayudar a muchas personas".

"Agradezco también a Paco Sánchez que haya querido contar conmigo en su nuevo proyecto, pero ahora estoy centrada en nuevos retos y he decidido dar un paso a un lado para que otros compañeros con energías e ilusiones renovadas tomen el relevo en la primera línea".

Por último ha concluido que "seguiré afiliada al Partido Popular y ayudaré a mis compañeros en todo lo que pueda, pero desde otro plano".