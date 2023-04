El nombre del reputado ecólogo y biólogo Fernando Maestre Gil, investigador de la Universidad de Alicante, no figura en el listado de científicos españoles que han firmado estudios con centros de fuera de España a pesar de tener contratos, vigentes y a tiempo completo, con instituciones científicas españolas. Un fenómeno que se ha detectado recientemente con las Universidades King Saud y King Abdullah en Arabia Saudí y con la Universidad de la Amistad de los Pueblos en Rusia.

El sajeño Fernando Maestre Gil considera que estás prácticas académicas, con las que algunos países buscan realzar el prestigio de sus universidades, no son éticas y posiblemente tampoco se ajusten a la normativa. "No me he prestado nunca a ese juego pese a haber recibido ofertas de este tipo en el pasado. Siempre las he rechazado y ni siquiera me lo he planteado en ningún momento porque nos debemos a quien nos paga. Jamás cambiaría mi afiliación por dinero ni por proyectos...", se ha limitado a señalar sin querer entrar en una polémica de ámbito nacional de la que prefiere mantenerse al margen.

Precisamente él siempre ha mostrado un comportamiento correcto y respetuoso con todas las instituciones para las que ha trabajado. De hecho, cuando fue "fichado" con un contrato en exclusiva por la Universidad de Alicante, dejó de utilizar su afiliación de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, donde era catedrático y también dirigía diferentes líneas de investigación sobre el cambio climático y desertización, áreas de las que está considerado una autoridad mundial.

Entre los más influyentes del mundo

Como este diario ya ha publicado, Maestre Gil es uno de los más influyentes de todo el mundo, como muestran diversas clasificaciones de los últimos años y confirma esta misma semana "The Reuters Hot List", que el año pasado ya lo situaba en el puesto 147 de un total de 100.000 científicos analizados.

El investigador de la UA, Premio Jaume I de la Generalitat Valenciana, Premio Humboldt y Distinción 2020 de la Sociedad de Ecología Americana, Premio Importante de INFORMACIÓN, entre otros reconocimientos que ha recibido por sus investigaciones relacionadas con el impacto del cambio climático en las zonas áridas, aparece en el top de la clasificación sobre investigadores e investigadoras con mayor impacto en el debate sobre un tema vital para el planeta. De hecho, es uno de los investigadores más reputados de la comunidad internacional en materia de cambio climático y desertificación. Además, sus ideas sobre el fomento de la felicidad en los grupos de investigación han servido de base para que la UA promueva entornos más saludables en el campus.

En fechas recientes el Ayuntamiento de Sax, su pueblo natal, ha decidido homenajearlo denominando una plaza con su nombre. Concretamente el pequeño parque situado en la calle Regino Soler, frente a la Fuente del Cura y a escasos metros del comienzo de la calle Mayor, en pleno casco histórico de la villa.

Listado de Shanghái

El fin perseguido con este tipo de tretas es escalar en el listado de Shanghái que valora la calidad de las mejores universidades del mundo. Un ranking internacional en el que el norteamericana Harvard se encuentra a la cabeza.

El caso se destapó el mes pasado cuando la Universidad de Córdoba suspendió de empleo y sueldo a uno de químicos más brillantes. Un reputado científico que firmó sus estudios como investigador de las Universidades de Arabia Saudí y Rusia cuando en realidad trabajaba para el Campus cordobés. Una situación en la que también podrían encontrarse doce científicos españoles adscritos a diferentes centros de investigación del país.