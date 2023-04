Un matrimonio de ancianos de Aspe tiene 27 días para abandonar la modesta finca agrícola a la que han dedicado toda una vida de sacrificio y trabajo.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Novelda ha ordenado el desahucio por una deuda de 100.000 euros que les reclama un familiar y que la pareja asegura haber pagado hace años.

Ramón Botella Mira, de 89 años, y su mujer Teresa Erchiga Bonmatí, de 85 años, serán desalojados por la fuerza y perderán la humilde casa de campo y sus cuatro hectáreas de uva de mesa.

Ni los informes médicos ni del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aspe han podido paralizar un procedimiento legal que ellos no entienden y que, además, les causa una honda tristeza porque ha roto una familia por las mezquindades del dinero.

Él sufre un cáncer de próstata y ella un herpes maligno que le causa mucho dolor y le ha hecho perder todo el pelo. Solo quieren terminar lo poco que les queda de vida en su campo del paraje del Tolomó, en las inmediaciones de la carretera que une Aspe con Hondón de las Nieves.

"No son okupas"

"Mis padres no son okupas. Son personas honradas que apenas han podido ir a la escuela. Son agricultores que han sufrido pérdidas económicas que les ha obligado a vender muchas de sus tierras para sacar a su familia adelante. No se merecen esto y son tan nobles que todavía piensan que se va a producir un milagro y al final no los van a echar", comenta llorando Maite Botella, una de las hijas del matrimonio.

Según ha relatado a este diario, fue en 2005 cuando sus padres sufrieron un embargo por la falta de rentabilidad de los cultivos. Empezaron entonces a vender tierras y se quedaron únicamente con la propiedad objeto del actual litigio.

"Pero necesitaban 100.000 euros y mi madre llegó a un acuerdo con uno de sus hermanos, al que además crío porque ella era la mayor, para que le prestara el dinero con la condición de inscribir la propiedad a su nombre y recuperarla cuando ella le devolviera todo el dinero. Con mucho esfuerzo y privaciones mis padres destinaron durante cinco años todos los beneficios de las cosechas a saldar la deuda, llegando a abonarle a mi tío los 100.000 euros prestados más otros 35.000 euros por los gastos contraídos. Pero no había recibos y él no estuvo de acuerdo, así que en 2019 interpuso una demanda contra su hermana y su cuñado que ha terminado en este desahucio por precario", ha relatado Maite Botella.

El matrimonio interpuso entonces una demanda por la vía civil para aclarar que el conflicto familiar no responde a una ocupación ilegal de vivienda, sino a un desacuerdo por una deuda económica. Pero este juicio se ha fijado para el próximo 30 de mayo y la orden de desahucio debe hacerse efectiva a las 9.30 horas del 24 de mayo. Seis días de diferencia que podrían cambiar el destino de la pareja de octogenarios.

Fue en noviembre de 2020 cuando el Juzgado Número 4 de Novelda estimó la demanda del hermano de la afectada dándole la razón y, tras ser recurrida, las posteriores resoluciones de la Audiencia Provincial de Alicante y del Tribunal Supremo han declarado firme la sentencia.

Capacidad económica

Tras no admitirse el recurso de casación el demandante solicitó la ejecución de la sentencia, pero se aplazó en varias ocasiones y en una de las ocasiones durante 60 días. Y respecto a la situación de vulnerabilidad a la que apela la familia para suspender el desalojo, los informes aportados al juzgado reflejan que el matrimonio no cumple los requisitos legales para ser considerados vulnerables y, además, dispone de suficiente capacidad económica como para buscar un nuevo domicilio.

Sin embargo para SOS Rural se trata de un "caso muy injusto e indignante". Así lo ha indicado su portavoz Víctor Vicedo, que el próximo 14 de mayo ha convocado una manifestación en Madrid para denunciar el aumento de casos como el de Teresa y Ramón.

"En la España de las leyes en favor de los okupas; en la España de las ayudas a cualquier persona en situación de vulnerabilidad resulta que una juez de Novelda ha dejado en la calle a dos agricultores de 85 y 89 años, que se han arruinado cultivando y que a esa edad no pueden ser más vulnerables", ha denunciado Vicedo mientras la hija de los afectados señalaba, con la voz entrecortada por la emoción, que "no queremos la propiedad, no queremos las cosechas, solo queremos que les dejen morir aquí, en su casa, en el campo al que han dedicado su vida...solo eso".