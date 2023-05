El Ayuntamiento de Elda, a través de la concejalía de Acceso a la Vivienda, ha comenzado la tramitación del Bono Joven de Alquiler, destinado a menores de 35 años. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 2 de junio y se pueden presentar las solicitudes tanto para alquiler de viviendas como de habitaciones.

Esta ayuda está dirigida a la población joven, menor de 35 años, que disponga de un contrato de alquiler o esté en situación de conseguirlo (hay un plazo de dos meses desde que se concede la ayuda para presentar el contrato). “De esta manera se ofrece una herramienta para que la gente joven pueda emanciparse. Afrontamos, así, un problema estructural que se produce tanto en nuestro país, como en la Comunidad y en nuestra ciudad”, ha explicado el concejal de Acceso a la Vivienda, Javier Rivera.

Además, deben cumplir requisitos como no ser familiar del propietario del inmueble, los ingresos percibidos por la unidad familiar no puede superar los 21.600 euros anualmente y en casos excepcionales de familias numerosas 33.600 euros anuales y especiales 42.000 euros anuales. A su vez, el pago de la cuota de alquiler no puede ser superior a 680 euros al mes en el caso de alquiler de vivienda y 300€ en el caso de una habitación.

La cuantía de la ayuda asciende a 250 euros mensuales y la tramitación puede realizarse de manera telemática con certificado digital o clave permanente.

Toda la información para realizar el trámite la tienen en la web https://habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/bono-lloguer-jove-2023. Además, desde el Ayuntamiento de Elda se ayudará a todo aquel que lo requiera, por WhatsApp en el teléfono 682 442 334 y hay habilitado un punto en el puesto 13 de la oficina del PROP para consultas e inscripciones.