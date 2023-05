El candidato del PP de Aspe no volverá a encabezar la lista municipal en las elecciones de 2027. Así lo ha indicado Sergio Puerto tras reconocer que en la noche electoral del 28 de marzo vivió el momento más triste de toda su trayectoria política al obtener seis concejales, los mismos que obtuvo en 2019.

"En estos cuatro últimos años he dejado muchas cosas en la cuneta, la familia, los amigos y las aficiones, realizando un esfuerzo tremendo y no voy a estar toda la vida intentando algo que si no llega pues no llega", ha indicado abatido señalando que "el PP de Aspe seguirá adelante porque tiene futuro, ideas y proyectos".

Como este diario ya publicó en la noche electoral, Izquierda Unida ha ganado las elecciones en esta localidad del Medio Vinalopó. La formación que lidera Antonio Puerto ha conseguido dos concejales más que en los comicios de 2019 y se queda a las puertas de la mayoría absoluta con diez ediles.

La fuerza más votada ha sido IU con el 43,87% de los votos, seguida de PP (26,34%), PSOE (15,10), Vox (7,65%) y Ciudadanos (6,13%). Aunque el PP no ha incrementado sus ediles ha sido la segundo fuerza con más respaldo. Por contra el PSOE ha sufrido una debacle al perder dos de los cinco concejales que tenía.

"Pensaba realmente que íbamos a sacar más votos pero no quiero hablar de fracaso porque estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho en estos cuatro años y durante toda la campaña electoral. Y cuando se hace todo lo que se puede para revertir la situación en la que se encuentra Aspe, sin renunciar nunca a nuestros valores y a nuestros principios entonces no se puede hablar de fracaso", ha añadido Sergio Puerto.

"Así es la vida y la política"

"Antonio Puerto es el peor alcalde que ha tenido Aspe y su tiempo pasará. Y respecto al pueblo de Aspe, que es soberano y ha decidido la continuidad de IU en el gobierno, solo puedo decir que respeto el resultado de la votación pero ni lo entiendo ni lo comparto porque ha elegido un modelo de política que trae el caos, el enfrentamiento, la paralización y la gestión irresponsable...pero así es la vida y la política", comentaba Sergio Puerto agradeciendo la confianza de los votantes del PP y advirtiendo que el grupo municipal popular seguirá haciendo una "política responsable por el interés general".

Pactos improbables

Sobre la posibilidad de pactos entre los cuatro partidos de la oposición -PP, PSOE, Cs y Vox- señala que es muy improbable porque mantienen posiciones muy enfrentadas. "Por ejemplo con Vox hay muchas cosas innegociables aunque confío en el candidato socialista -Telesforo Pastor- porque es una persona coherente, honesta, trabajadora y responsable y nos tocará intentar embridar el descontrol que supone Antonio Puerto para el Ayuntamiento y el municipio".

Respecto a la gobernabilidad de Aspe el alcaldable popular ha sido muy directo: "si Antonio Puerto dijo en la anterior legislatura que con ocho concejales podía gobernar que lo demuestre ahora que tiene diez y ya se le han acabado las excusas..."