Hortensia Pérez Villarreal ha presentado su dimisión como presidenta del PP de Novelda y como secretaria del Área de Medio Ambiente del comité provincial del Partido Popular de Alicante.

Después de seis años al frente de los populares noveldenses considera que ya ha llegado el momento de tomar esta decisión, al mismo tiempo que se despide de la actividad política en general.

Según ha indicado por carta Hortensia Pérez:

“Me voy con una gran satisfacción pensando en el trabajo que hemos realizado desde la ejecutiva desde el 2017 hasta hoy, ha sido un tiempo de trabajo productivo, puesto que cuando inicié esta andadura el Partido estaba absolutamente dividido, por las circunstancias generales que ustedes ya conocen. La ejecutiva durante estos seis años ha trabajado incansablemente, obviando sus horas de asueto y de familia, para recomponer el partido.

He trabajado con personas de mucha valía, talante, conocedoras de los problemas de Novelda como ciudad y de los problemas o necesidades de sus ciudadanos, y con las ideas muy claras de la Novelda que querían para su futuro.

El resultado de este trabajo es un Partido Popular más unido, un Ayuntamiento con las cuentas más saneadas, una Novelda con futuro, por lo que considero que algo bueno hemos realizado entre todos.

También hemos dejado unos buenos resultados, que han sido reflejados en las urnas de estas elecciones.

Desde mi hoy todavía puesto de presidenta del Partido Popular quiero decir a los nuevos concejales entrantes, que la crispación no es el camino para una Novelda mejor, Novelda necesita diálogo, respeto y entendimiento.

No me olvido de todas las personas que nos han apoyado y animado a realizar nuestro trabajo. Gracias por su apoyo y consideración.

Al final, después de tantos años, quiero agradecer todo el trabajo y el esfuerzo, mi absoluto respeto, consideración y sacrificio para todos mis compañeros ya que todo lo conseguido no habría sido posible sin este equipo.

Quiero comunicar a mi partido y a mis compañeros que estoy a su entera disposición para lo que puedan necesitar. No quisiera despedirme sin nombrar a una persona que siempre a estado a mi lado, en las buenas y en las malas y a la que quiero dar las gracias por todos estos años de compañerismo y amistad, Bienvenida Algarra, una mujer de partido, una mujer independiente y realista ante las adversidades, hemos hecho un buen tándem y entre las dos nos hemos hecho fuertes, hemos soportado vicisitudes y las hemos disimulado ante nuestros compañeros para que no se desanimaran en los momentos difíciles, en definitiva me llevo a una gran amiga.

Me voy orgullosa y con los deberes hechos, muy contenta y muy feliz".