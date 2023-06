Los doscientos escolares de Sax que han podido mantener un encuentro con el Premio Nobel de la Paz de 2007 perdieron el miedo escénico cuando vieron al norteamericano Edward S. Rubin entrar al Teatro Cervantes con su mirada amable, su actitud cercana y su sombrero de paja.

El doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Stanford, experto en investigaciones técnicas, económicas y políticas relacionadas con la energía y el medio ambiente, atendía así la invitación del biólogo y ecólogo sajeño Fernando Tomás Maestre Gil, con el que entabló una buena amistad por su relación con los Premios Rei Jaume I. El primero como jurado y el segundo como galardonado. Pero ambos expertos mundiales en el mismo campo científico. Así que la visita ha sido posible gracias a la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I.

Los alumnos procedentes de todos los colegios de Sax le formularon muchas preguntas al Nobel -algunas las llevaban escritas e incluso hicieron el esfuerzo de formularlas en inglés- y él también se las hizo a ellos en un castellano fluido.

El grupo que dirigía el investigador de EE UU fue pionero en el desarrollo del Modelo de Control Ambiental Integrado, un sistema de simulación utilizado en todo el mundo para el diseño y evaluación de sistemas de control de emisiones rentables para las plantas de energía de combustibles fósiles, incluyendo procesos avanzados para la captura y almacenamiento de carbono.

Preguntas y respuestas

La mayoría de los pequeños mostraron curiosidad por conocer detalles de sus investigaciones sobre el calentamiento global. Pero también se interesaron por saber si todavía estamos a tiempo de revertir los efectos del cambio climático o, por el contrario, vamos abocados a un desastre medioambiental que les tocará combatir a ellos cuando sean adultos.

Edward Rubin los tranquilizó al mostrar un moderado optimismo: «vamos a llegar a soluciones pero no podemos ponerlas en marcha tan rápido como hace falta. Y en eso sí que soy pesimista -reconoció- así que nos tocará aplicar muchas medidas para adaptarnos a unos cambios que, por desgracia, ya no vamos a poder evitar», subrayó.

La energía más limpia

Entonces fue él quien preguntó a los niños: «¿Cómo podemos eliminar las emisiones de gas CO2 o qué podemos hacer para ahorrar energía?» y las respuestas fueron tan variadas como acertadas. Pero el investigador, que fue galardonado con el Nobel de la Paz por su participación en el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, les trasmitió una enseñanza tan sencilla como útil: «la energía más limpia es la que no se consume», les dijo trasmitiendo un mensaje esperanzador: «no se está haciendo todo lo que se debería hacer por parte de los políticos pero creo que la situación mejorará cuando vuestra generación llegue al poder y tome las decisiones adecuadas».

Los pequeños siguieron la charla con atención, su interés sorprendió incluso al profesorado, y al finalizar el amable encuentro algunos rompieron la timidez y se acercaron al escenario para pedirle un autógrafo.

Rubin fue recibido en el Ayuntamiento por la Corporación Municipal y tras la conferencia regresó a la Casa Consistorial para firmar en el Libro de Honor.

La alcaldesa Laura Estevan ha señalado que “es un honor recibir a una eminencia mundial en el campo de la energía y el medio ambiente, lo cual va a provocar un impacto muy positivo entre la comunidad escolar” y se ha mostrado agradecida con Fernando Maestre su “interés por Sax y por la proyección del municipio”.

La visita se programó inicialmente para junio de 2022 pero al final se tuvo que suspender. "No había estado en Alicante en muchos años pero tengo muy buenos recuerdos de la ciudad. A Sax es la primera vez que vengo pero me ha parecido un pueblo encantador y me gustaría volver otra vez para conocerlo un poco más", ha indicado el investigador en su despedida.

Es la segunda vez que Sax recibe la visita de un Premio Nobel en los últimos 35 años. El primero fue Severo Ochoa, que estuvo varias veces en la villa acompañando a su amigo y compañero Alberto Sols, el distinguido bioquímico nacido en Sax.