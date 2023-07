El astrofotógrafo Jordi L. Coy regresó el pasado fin de semana a Elda coincidiendo con la Luna llena. No quería perderse el momento y decidió hacer la fotografía con su hermano Tin como figurante.

Tal y como él explica "fue un momento de reencuentros, de volver a ver a mi familia, amigos…pero también de volver al lugar donde se comenzó a gestar todo, empezando por mis comienzos en la fotografía, mi pasión por ella y el que es mi estilo a día de hoy".

Recuerda Coy cuando ya hace unos años colocaba su telescopio para hacer las primeras observaciones en solitario de la Luna y algún planeta. Fue entonces cuando empezó a coger la cámara y a indagar para conseguir sus humildes registros iniciales.

"Por aquel entonces ya habría mucha gente que seguramente haría este tipo de fotografía pero yo no tenía constancia de ello. Durante muchas de esas noches mientras esperaba la salida de la Luna, veía como se colocaba por detrás de los arbustos o de algún árbol y comenzaban a generarse ideas en mi cabeza, ideas que en ese momento solo eran locuras inalcanzables", señala añadiendo que "a muchos compañeros les comentaba lo que me gustaría conseguir hacer un día y alguno que otro me decía que no valía la pena, que solo iban a ser tres fotos, que al año tendría muy pocas oportunidades…".

Pero al final sus sueños se hicieron realidad, superando con creces sus expectativas, tras años "caminando con la cámara" y atravesando diferentes modalidades fotográficas, etapas diversas y nuevos obstáculos que sortear.

"El motivo por el que os cuento todo esto, es porque el lugar donde todo esto comenzó y que os he comentado, fue aquí. Para hacer esta foto, la cámara estaba colocada donde en su día lo hacía con el telescopio, y justo donde está mi hermano, era por donde se posaba la Luna, en un lugar bautizado por mi familia como Villa Lagarto, en el paraje de Las Cañadas de Elda".

Para Jordi L. Coy "algunas fotografías se hacen más especiales por lo que pueden tener detrás y esta Luna llena es una de las que pesan…y mucho", señala por último.