El servicio de Salud Mental del Hospital General Universitario Virgen de la Salud de Elda ha puesto en marcha una iniciativa pionera en el Departamento de Salud de Elda con la aplicación de sesiones de caninoterapia entre sus pacientes.

Fruto de la colaboración entre la dirección de Psiquiatría y la Unidad Canina Arikel, la nueva actividad terapeútica será conducida por las adiestradoras Yolanda González y Magdalena Serrano.

Cabe recordar al respecto que Arikel cuenta con dos décadas de experiencia instruyendo a perros con diversos fines profesionales.

Pero los auténticos protagonistas de la jornada fueron Horus, Narco y Chocolate, pastores belgas y bretón respectivamente, que durante hora y media interactuaron con los pacientes individualmente y en grupo a lo largo de diversas actividades y sencillos ejercicos.

El objetivo inicial es generar un vínculo y una relación de confianza y, posteriormente, se explora ampliar la relación y el contacto con el animal y su cuidador.

Desde Florence Nightingale, que introdujo el acompañamiento terapéutico con perros en enfermos crónicos, a Sigmund Freud, que trabajó y registro interacciones con animales en sus tratamientos, la caninoterapia ha sido una actividad que ha reportado múltiples beneficios para el paciente de Salud Mental.

Las ventajas son múltiples. Desde disminuir el estrés, la ansiedad, el uso de analgésicos y ansiolíticos, a acortar tiempos en el periodo de recuperación o desarrollar aspectos sociales como empatía, inciativa, el trabajo en equipo y la construcción de relaciones interpersonales.

Según han indicado los miembros del equipo de Enfemería de Salud Mental del Hospital General Universitario Virgen de la Salud de Elda, “durante la primera sesión hemos comprobado cómo la atención de los pacientes y su concentración en la actividad no ha disminuido, no han referido malestar y no se han producido abandonos”.

En esta terapia también se trabajan áreas como la responsabilidad, el compromiso y los cuidados “que son muy beneficiosas para poder realizar una incorporación lo más preparada posible a la vida fuera de la unidad, con futuras implicaciones ocupacionales y de voluntariado”.

Seis años de Arikel

La Unidad Canina Arikel -con sede en la carretera CV-820 de Agost- fue creada en el año 2017 por Yolanda González-Carrato Hormigos y sus fundadores, con gran experiencia en el plano de la seguridad pública y privada, quienes decideron aprovechar las aptitudes, características y potencialidades del perro para convertirlo en un aliado de la seguridad.

Sus integrantes se basan en "la facilidad de adiestramiento y capacidad de trabajo, inocuidad y reducción de riesgos personales, seguridad en la ejecución del trabajo por profesionales y su efecto disuasorio". Pero ahora han dado un paso más allá con su contribución a la mejora de la salud de los enfermos aprovechando el poder curativo de los perros.