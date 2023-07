El Ayuntamiento de Petrer ha implantado un canal de denuncias anónimo para que cualquier trabajador o persona física o jurídica asociada al Consistorio pueda denunciar posibles infracciones penales o administrativas graves o muy graves con absoluta confidencialidad.

El concejal de Comunicación y Gobierno Abierto, David Morcillo, ha destacado que “es cierto que en el Ayuntamiento de Petrer, afortunadamente, no tenemos ningún historial de fraude, pero es importante contar con estas herramientas por si se pudiera producir, que se pueda detectar a tiempo”.

Morcillo ha explicado que la implantación de dicho canal responde a las exigencias de una “normativa que viene de la Unión Europea y que es obligatoria para las administraciones públicas, y no tenerla implica una serie de consecuencias como, por ejemplo, no poder optar a Fondos Europeos”. También ha precisado que “no se trata de un canal de quejas y sugerencias ciudadanas”, ya que para ello existen otros medios a través de las propias concejalías o un trámite específico a través del apartado “Quejas y Sugerencias” de la sede electrónica.

Se trata, pues, de un sistema interno de información, accesible a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, mediante el que se puede alertar confidencialmente sobre sospechas de mala conducta, como pueden ser situaciones de fraude, corrupción, irregularidades, o cualquier otro tipo de acciones indebidas que puedan suponer infracciones penales o administrativas graves o muy graves.

Marina Toledo, técnica de Secretaría, ha recalcado la importancia de que “el formulario sea confidencial, con el fin de proteger a la persona denunciante y darle más seguridad”. Además, ha descrito algunos asuntos que podrían ser denunciables como asuntos relativos a contratación pública, seguridad de los productos, protección del medio ambiente, salud pública, protección de los consumidores… Y todo con el claro objetivo de fomenta una cultura de transparencia y responsabilidad.

La implantación de dicho canal de denuncias ya se aprobó por Junta de Gobierno Local y será en el pleno ordinario de este próximo jueves 27 de julio. Se apruebe el procedimiento para gestionar y evaluar todas las denuncias recibidas, asegurando que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y se tomen las medidas necesarias para abordar cualquier irregularidad descubierta.