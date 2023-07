El Ayuntamiento de Petrer, a través de la concejalía de Comercio y con una subvención de la Diputación de Alicante, pondrá en marcha en septiembre una nueva campaña de bonos consumo con el fin de incentivar el consumo en el comercio local y apoyar a los vecinos en sus compras de la vuelta de vacaciones.

Se trata de la tercera campaña de bonos consumo que promueve el Ayuntamiento de Petrer, tras la primera realizada en septiembre de 2022 y una segunda puesta en marcha coincidiendo con las fechas navideñas del año pasado. De hecho, después de esta campaña de septiembre, la concejalía tiene previsto realizar otra para las fechas navideñas de 2023.

Aída Tortosa, concejala de Comercio, ha informado de que “para ambas campañas de bonos consumo en septiembre y diciembre, tenemos una cantidad total asignada de 378.000 euros”. La edil ha subrayado que “después de haber realizado ya dos campañas anteriormente, desde la concejalía hemos trabajado para mejorar algunas cuestiones prácticas”.

En ese sentido, Tortosa ha indicado que “este año hemos hecho un cambio importante en la dinámica del reparto de los bonos” y es que la asignación de los bonos se va a hacer mediante un sorteo entre todas las personas que los soliciten, consiguiendo, de este modo “que el reparto de los bonos sea más justo y en igualdad de condiciones, ya que todos los inscritos tienen las mismas posibilidades y no solo las personas que accedían primero a la aplicación, como ocurría en las campañas anteriores”.

Plataforma digital

La primera campaña, cuyo periodo de utilización de los bonos será del 15 de septiembre al 16 de octubre, arrancará con la inscripción de las personas interesadas los días 4 y 5 de septiembre, tanto de manera online a través de una plataforma digital que se dará a conocer más adelante como de manera presencial para aquellas personas de la llamada brecha digital que no tengan posibilidad de hacerlo online por no manejar las nuevas tecnologías. Con todas las personas inscritas, tanto de manera online como presencialmente, se realizará un sorteo para asignar los bonos y, además, se configurará una lista de espera para asignar aquellos bonos no utilizados en el plazo marcado. Dicho sorteo se realizará el 8 de septiembre, publicándose los resultados el día 12 a través de los diferentes canales de comunicación del Ayuntamiento de Petrer.

Será a partir del día 13 de septiembre cuando las personas beneficiadas por el sorteo puedan empezar a descargar sus bonos a través de la plataforma digital. En el caso de las personas de la brecha digital, la recogida de los bonos se hará los días 13 y 14 de septiembre, previsiblemente en dos espacios municipales todavía por definir.

Cada persona tendrá acceso a una cantidad máxima de 100 euros, pudiendo adquirir bonos de 10, 50 y 100 €, que, una vez activados, tendrá 7 días naturales para utilizarlos. Aquellos bonos no consumidos volverán a pasar a una bolsa para dar la posibilidad de que los adquieran las personas de la lista de espera. Y, en caso de que finalice la campaña y haya dinero restante de los 189.000€ consignados para la campaña de septiembre, se asignará a la campaña de diciembre.

A la hora de utilizar los bonos en los comercios de Petrer, estos cubren el 50% del coste de la compra.

Podrán participan en la campaña las personas empadronadas en Petrer y que sean mayores 18 años.

Participación de comercios

La campaña incluye a todos los comercios, establecimientos de hostelería y de servicios que desarrollen su actividad en el municipio, o con domiciliación fiscal en Petrer. Como en las anteriores campañas, los comercios de Petrer interesados en participar, tendrán que adherirse a través de la plataforma digital que se habilitará y de la que se informará más adelante.

La concejala ha destacado que este año, “como novedad, haremos una pequeña formación virtual para todos los comerciantes participantes, para explicarles en qué consiste, cómo funciona y cómo regularemos el pago de tickets”.

Campaña de diciembre

La concejala ha indicado que “quizá la campaña de Navidad la hemos planificado un poco pronto, pero queremos aprovechar el Black Friday, que es un fin de semana importante para el comercio y queremos que el comercio local se vea beneficiado también con esta campaña”.

La campaña de bonos consumo de diciembre se realizará del 24 de noviembre al 25 de diciembre.