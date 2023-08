El anuncio del equipo de gobierno de Villena de esta semana en el que se indicaba que se iniciaba el proceso de construcción del nuevo colegio público Santa Teresa, y por lo tanto que su alumnado sería trasladado provisionalmente, ha generado dudas y críticas en el ámbito educativo de la ciudad.

Por ese motivo desde el Ayuntamiento de Villena, a través de su concejalia de Educación, se ha querido informar de que el traslado del alumnado del CEIP Santa Teresa de manera provisional a las instalaciones del Centro de Formación de Personas Adultas (CFPA) Arco Iris y el colegio público Ruperto Chapí, "no supondrá la unión de estos centros ni tendrán que convivir los alumnados de cada centro ya que seguirán funcionando de forma independiente. En ningún caso, se trasladará al alumnado de los centros CFPA Arco Iris y el CEIP Ruperto Chapí".

El ciclo de educación primaria del CEIP Santa Teresa se instalará en las aulas del Centro de Formación de Personas Adultas (CFPA) Arco Iris que se encuentra vacío por las mañanas. Y, una vez finalice su jornada a las 13 horas, los alumnos serán trasladados en un autobús de regreso al barrio San Francisco, conocido popularmente como El Poblao, donde se encuentra ubicado el Santa Teresa para que puedan hacer uso del servicio de comedor escolar.

Otro de los aspectos que el gobierno local ha querido puntualizar es que el alumnado de Infantil del CEIP Santa Teresa se ubicará en una de las aulas del tercer piso del CEIP Ruperto Chapí que se comunica con el CFPA Arco Iris, y al igual que los estudiantesde Primaria serán trasladado para el servicio de comedor.

Una vez finalizada la jornada lectiva, el servicio de limpieza del CEIP Santa Teresa actuará sobre los espacios ocupados por su alumnado para acondicionarlo para su uso en horario de tarde por parte del alumnado del CFPA Arco Iris. Pero los escolares del CEIP Santa Teresa no tendrán los mismos horarios y espacios de recreo que los del CEIP Ruperto Chapí, por lo que no se mezclarán y no habrá ningún posible problema de espacio.

La concejalía de Educación, que dirige la socialista María Server, ha solicitado a la Conselleria de Educación las aulas prefabricadas pertinentes, para que en la mayor brevedad posible el alumnado del CEIP Santa Teresa pueda utilizarlas. Este trámite es independiente del Plan Edificant, y por lo tanto, tiene unos plazos mucho más cortos.

Asimismo el personal de la concejalía de Educación atenderá a los padres y alumnos de todos estos centros ante cualquier duda suscitada sobre un proceso que, en palabras de la edil del área, supondrá un beneficio para el pueblo de Villena porque contará con un renovado centro educativo.