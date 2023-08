A mi edad, siempre que un amigo te dice adiós es un hasta luego y eso, precisamente, es lo que me acaba de pasar con Justo, primer alcalde democrático de Biar. Lo conocí cuando me estrenaba como director Gral. de Cultura. Me llamó para que fuera a conocer su pueblo porque un talud de su espléndido castillo medieval peligraba. Y fui. Justo era tan cultivado como socarrón, tan testarudo como amante de su pueblo y sus ciudadanos ("Emilio, uno es alcalde las veinticuatro horas del día"). Luego, nos hicimos cómplices en una brillante operación que realizó con el obispado al hacerse con el convento franciscano del lugar, con un bello claustro dieciochesco, para convertirlo en la casa de Cultura. Años después, él seguía de alcalde y un servidor ejercía de comisario del programa Música'92. Justo, siempre pensando en mejorar la cultura del lugar, me propuso reconvertir la iglesia exclaustrada del antiguo convento en un original auditorio. También nos pusimos pronto de acuerdo porque decirle que no a Justo era como quitarte una muela sin anestesia. En la inauguración conocí a Mari Angels, su hija y una de mis buenas amigas. Fue en ese momento cuando le propuse si conocía alguna casa en venta en su pueblo. Me enamoré del lugar como unos ochocientos años antes lo hizo Jaume I cuando puso sitio a la ciudad. Ese mismo día visitamos, por fuera, tres sitios, a cual más bello. El elegido fue uno que se encontraba en la parte alta, en la calle San Antonio, bien cerca del castillo árabe. Me hice biarense de adopción y casi todos los fines de semana, especialmente en invierno, Concha, Laura y un servidor enfilábamos ruta biarúa y aprovechábamos para discutir de política y tener largas conversas con un hombre honrado que se había visto obligado a emigrar en su juventud. Más tarde, mis visitas a Biar se fueron espaciando y Justo se nos puso malito. Ahora, nos ha dicho adiós y, seguro estoy, que se habrá ido con la esperanza de que Pedro Sánchez continúe como presidente del Gobierno español. Seguro que sí, amigo Justo.