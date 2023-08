Las tribunas de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena se agotan en un minuto. Los 112 espacios han salido a la venta a las 11.00 horas y en apenas 60 segundos los usuarios ya los habían reservado.

Cerca de 900 personas habrían accedido a la página web donde han salido a la venta la tribunas. El proceso ha durado unos cuatro minutos ya que algunos usuarios no han completado la pasarela de pago y esta ha devuelto las reservas. No obstante, a las 11.01 horas no quedaba ninguna tribuna disponible a pesar de que luego se hayan devuelto algunas.

Este año el proceso ha sido presenciado por un notario, el cual aseguran desde la Junta Central de Fiestas se habría "sorprendido" de la rapidez de los usuarios. En este sentido, desde la institución festera sostienen que "ha levantado acta del proceso certificando que ha sido correcto".

La presencia de una autoridad judicial viene dada para zanjar las polémicas de los últimos años demostrando que no hay tratos de favor ni tribunas reservadas.

Así cabe destacar que, un año más, la empresa Novofest será la encargada del montaje, venta y mantenimiento de las tribunas.

La Junta Central de Fiestas es clara con la reventa de las tribunas. El presidente Paco Rosique recuerda que las bases reflejan la prohibición de esta acción. Sin embargo, indica que sí está permitido el intercambio de las mismas entre compradores.

De hecho ya se puede observar en distintas redes sociales varios mensajes en los que se pide lo siguiente: "Si alguien tiene la tribuna xxx que se ponga en contacto conmigo, gracias". Otras peticiones que se pueden ver a través de las redes son las de aquellos grupos que se han quedado sin tribuna y buscan que otros que han corrido una mayor suerte les acojan.

Sillas individuales

En lo referente a la venta de sillas individuales desde la entidad festera confirman que se podrá acceder a ellas de forma presencial en las próximas semanas. "Esta venta se mantiene de forma presencial por petición de la ciudadanía", afirman.