Aficionado a la radio y a la arqueología, así se define a sí mismo Carmelo Montesinos, un vecino de Petrer que ha realizado una valiosa donación al Museo Dámaso Navarro. Se trata de un ejemplar del Quijote escrito por Alonso Fernández de Avellaneda impreso en el siglo XIX.

El libro está impreso en Barcelona en 1884, si bien el original fue escrito en 1614. Este ejemplar es un apócrifo que marcó una confrontación literaria entre un autor cercano a Lope de Vega – bajo el pseudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda- y Miguel de Cervantes, quien estaba escribiendo la continuación del Quijote cuando recibió la noticia de que alguien se le había adelantado.

Carmelo Montesinos ha explicado que dio con esta valiosa copia a través de un amigo que también era radioaficionado hace ya más de 30 años. "Vivía en Barcelona y tenía una gran biblioteca llega de libros antiguos, como sabía que a mí me gustaba mucho la historia y la arqueología me mando este libro junto a otros más".

El resto de ejemplares que fueron enviados desde la condal hasta este vecino de Petrer se han ido extraviando por el camino y, para que a este no le ocurriera lo mismo, Montesinos ha querido que el museo sea nueva casa. "Este lo he conservado porque el Quijote me gusta mucho y al abrir el museo pensé que este sería el lugar más adecuado para que no se pierda y esté bien conservado".

Aunque está no es la única pieza que Carmelo ha entregado al Dámaso Navarro. "Traje varias piezas que tenía por casa, aunque el libro sin duda es la más relevante. Me gusta que estén aquí porque muchas las he encontrado yo y prefiero que puedan disfrutarlas todos los vecinos, así no lo veo todo yo", asegura Montesinos.

El director del Museo, Fernando Tendero, ha remarcado que “hay vecinos que tienen objetos en sus casas, que pueden ser arqueológicos, etnológicos y entonces nos los traen al Museo para que puedan formar parte de la colección municipal de arqueología y etnología”. Y, en este caso, “es una suerte tener un ejemplar con casi 140 años de antigüedad”.

El director ha explicado que, durante unos meses, el libro se podrá ver en la vitrina de donaciones y posteriormente se incorporará a los fondos del Museo.

El concejal de Cultura y Patrimonio, Fernando Portillo, ha agradecido a Carmelo la donación, subrayando que “es una suerte que haya vecinos como Carmelo, porque nuestro Museo es el trocito de mucha gente de Petrer”, añadiendo que “así se hacen los museos, con donaciones, con material etnológico…”, lo que permite que estas piezas “no se pierdan y futuras generaciones las puedan conocer”.