Agentes de la Policía Local de Elda y del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en la tarde de ayer en Elda a un hombre de 45 años y de nacionalidad española tras intentar cortar el cuello con un cúter y atropellar a un taxista de 41, natural de Azerbaiyán pero con su estancia regularizada en España, al que el arrestado habría intentado robar.

El aviso lo dieron dos ciclistas que se encontraban en la zona y que alertaron de que habían encontrado a un hombre tirado en el suelo junto a su vehículo, un taxi que había aparcado en la cuneta en la zona del cementerio Virgen de Los Dolores de Elda. La víctima estaba sangrando de forma abundante y presentaba presuntamente una pierna fracturada, según informan fuentes policiales.

Los agentes se dirigieron hasta el lugar de los hechos donde se encontraron con los ciclistas que estaban atendiendo a la víctima. Al mismo tiempo un operario del cementerio les alertó de que el presunto autor de los hechos se habría escondido dentro del camposanto.

Mientras unos agentes se quedaron auxiliando a la víctima junto a una dotación del SAMU que acudió al lugar, los otros se dirigieron hacia el cementerio. Casi de inmediato los agentes localizaron a un hombre corpulento de 1,80 cm de estatura huyendo a la carretera y saltando la valla del cementerio que intentaba continuar su huida campo a través dirección al núcleo urbano, según informan fuentes policiales.

A pesar de ser perseguido por los agentes, el presunto agresor hizo caso omiso de sus indicaciones e incluso llegó a amenazar a los agentes con atacarles. El hombre mientras corría, echaba mano de su cintura y hacía ademán de girarse mientras que les gritaba: "os voy a pegar un tiro y me voy a pegar un tiro", sospechando los agentes que pudiera llevar algún tipo de arma de fuego.

En ese instante, se unió a la persecución una dotación del cuerpo de la Policía Local de Elda quienes, junto con los agentes de Policía Nacional consiguieron detener al presunto agresor. En ese momento uno de los agentes de Policía Local tras varios avisos de alerta, tuvo que utilizar el dispositivo inmovilizador electrónico - una pistola eléctrica- para conseguir que el hombre parara de moverse.

Tras la detención del presunto autor, los agentes realizaron una inspección ocular del escenario del crimen para recoger pruebas del delito. El arma del crimen fue encontrada en el asiento del copiloto del vehículo, resultando ser un cúter con el mango reforzado con precinto para tener mejor agarre.

En cuanto a los hechos, según explicaron a los agentes la víctima y los testigos, dos ciclistas que pasaban por allí, el presunto autor habría solicitado el servicio de taxi en la ciudad para que le llevasen al cementerio. El taxista señaló que este individuo de repente le propinó un corte en el cuello, por lo que al notar la agresión rápidamente salió del vehículo, momento en el que el agresor se puso al volante del taxi y lo condujo hacia él con la intención clara de atropellarle, consiguiendo llegar a pasarle el coche por encima de las piernas y provocándole fracturas en una de ellas, según informan fuentes policiales.

En ese mismo instante llegaron al lugar de los hechos los dos ciclistas a quienes alertó la víctima de que el agresor estaba aún dentro del vehículo. Cuando la víctima vio que uno de los ciclistas se acercaba al vehículo les gritó desesperadamente: "no te acerques, tiene un cuchillo, me ha cortado y me ha pasado por encima, ayuda, llamad a la policía".

Fue en este momento cuando el agresor salió del vehículo y corrió hacia el cementerio introduciéndose por una de sus puertas laterales. La víctima, un varón azerbaiyano, de 40 años de edad, fue trasladada al Hospital General de Elda y actualmente su estado de salud indica que su vida no reviste riesgo. A pesar de ello, el taxista fue intervenido este jueves por la fractura en la pierna, una operación que tuvo que repetirse este viernes.

La rápida actuación conjunta entre la Policía Nacional y la Policía Local de Elda permitió arrestar in fraganti al presunto autor de los hechos, quien resultó ser un varón de nacionalidad española, de 45 años de edad, que pasará a disposición judicial en las próximas horas, como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio y atentado a agente de la autoridad.