La Encina sigue sin declaración como Bien de Relevancia Local (BRL) dos años más tarde. Después de que el Ayuntamiento anunciará en agosto de 2021 que iniciarían los trámites para dotar a la pedanía de la protección que implica esta figura los trabajos por parte del equipo de Gobierno siguen sin iniciarse, tal y como ha denunciado el Partido Popular.

Esta figura otorgaría una mayor protección a la pedanía y reconocería sus valores arquitectónicos, históricos, etnológicos y tecnológicos, y otros de naturaleza cultural, entre ellos los paisajísticos, sociales e industriales.

Los populares han recordado que tanto la entonces concejal de Cultura, Elena Benítez, como el alcalde, Fulgencio Cerdán, celebraron la noticia, señalando este último que “la declaración como BRL es una gran alegría y un paso más para el proyecto de recuperación histórica de este lugar”, mientras que la edil apuntaba que gracias a esta declaración “podremos convertir La Encina en un espacio turístico en el que rememorar la vinculación de Villena con el ferrocarril”.

Sin embargo, el Partido Popular ha podido comprobar que, más de dos años después, ni hay constancia alguna de este nombramiento en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) ni La Encina aparece en el catálogo de Bienes de Relevancia Local de la Generalitat. Los populares señalan que el único trámite que se realizó fue contratar a una empresa mediante un contrato menor para que elaborara la documentación para la declaración de BRL de los elementos ferroviarios existentes en La Encina.

Después de ello, el Ayuntamiento recibió una contestación de la Conselleria en la que comunica al Consistorio que, aparte de la documentación recibida, se debe proceder a actualizar el catálogo de protecciones a la legislación vigente o tramitar una modificación puntual del catálogo de elementos, edificios y conjuntos históricos-artísticos como anexo al P.G.O.U.

"Después de esto el Ayuntamiento no hace nada más y aquí se para el proceso, nos lo venden como como un logro ya conseguido, cuando realmente era un primer trámite y lo más grave es que no se siguió trabajando para realmente conseguirlo", aseguran los populares en su moción. "Preguntado por esto en los servicios técnicos del Ayuntamiento, se nos confirma que no se ha hecho nada de lo que hace dos años pidió Conselleria".

El paso siguiente, sería aprobarlo en pleno y comunicarlo a Conselleria adjuntándole un ejemplar de los documentos. Tras ello, para incluir estos bienes en el inventario General de Patrimonio Cultural que es donde figuran todos los BRL, se deben publicar en el Diario de la Generalitat o Diario de la Comunidad Valenciana. Para finalizar, cuando un BRL se incluye en el inventario general, también se comunica el registrador de la propiedad para que quede constancia.

Estos son los pasos que se deben seguir para que realmente que “el poblado ferroviario de La Encina de Villena sea declarado Bien de Relevancia Local (BRL) por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Lo vendieron como algo ya realizado, y como hemos podido comprobar nada más lejos de la realidad. Nos vendieron la noticia, pero se olvidaron de hacer el trabajo. En base a lo anteriormente expuesto solicitamos Pleno Municipal la adopción de los siguientes", indican los populares de Villena.

Por ello, solicitarán en pleno al departamento correspondiente el inicio de los trabajos para la realización de una modificación puntual del Catálogo de Elementos, Edificios y Conjuntos de Interés Histórico- Artístico como anexo al P.G.O.U y se continúe con los trámites correspondientes para la declaración como BRL de “El poblado ferroviario de La Encina”.