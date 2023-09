El Ayuntamiento de Novelda ha incrementado el control de las solicitudes para la expedición del certificado de empadronamiento en el municipio tras detectar anomalías en el proceso de registro de nuevos vecinos con el objetivo de obtener ayudas y beneficios de la administración.

La concejalía de Acción Social y Políticas Inclusivas, en coordinación con la Policía Local, ha puesto en marcha un protocolo de control y seguimiento de las nuevas solicitudes de empadronamiento en la ciudad para evitar peticiones que podrían incurrir en fraude de ley. Así lo ha confirmado la concejala de Acción Social, Lorena Candel, que ha recordado que, de acuerdo con la normativa vigente, “el Ayuntamiento puede verificar y comprobar por cualquier procedimiento que los trámites o solicitudes que se realicen son correctos”. Además ha subrayado que “intentar empadronarse en un domicilio en el que no se va a vivir con el objetivo de tener acceso a ayudas constituye un fraude de ley que debemos vigilar”.

Candel ha recordado que "al empadronarse una persona en un domicilio está acreditando que reside y vive ahí" y que, para realizar este procedimiento "se requieren una serie de documentos que acrediten dicha residencia". La responsable de Acción Social ha advertido que "se ha establecido un protocolo con la Policía Local para que esta verifique a través de investigaciones que el empadronamiento es verdad. De acuerdo con la normativa vigente el Ayuntamiento puede comprobar cualquier procedimiento que afecte a los trámites o solicitudes que se realicen para comprobar si son correctos".

Por su parte, el intendente de la Policía Local, Rafa Sarrió, ha señalado que desde su departamento se va a incrementar el control de los empadronamientos, con la puesta en marcha de “un operativo en el que se realizarán visitas a domicilios y el entorno, con el fin de asegurar que los trámites solicitados son correctos”.

Sarrió ha asegurado que en caso de detectarse alguna irregularidad, ya sea por parte del requiriente como del titular o propietario de la vivienda o domicilio, se “procederá a la no autorización del trámite y se denunciará al titular de la vivienda que de soporte a la petición” y ha indicado que “no se admitirán empadronamientos en los que se observen problemas urbanísticos o sanitarios, como por ejemplo un número elevado de inquilinos en un mismo domicilio, viviendas ocupadas o en ruinas”.

Sarrió ha señalado que "aquellas solicitudes de empadronamiento de ciudadanos y ciudadanas que quieran vivir en Novelda y que puedan resultar raras o dudosas vamos a hacer una investigación para ver si realmente es correcto". "Lo que se pretende es que, este trámite, que es fundamental para que los ciudadanos puedan recibir ayudas y ser reconocidas como habitantes de Novelda, sean lo más claro, concreto y legal posible".

El intendente de la Policía Local ha recordado a los ciudadanos que "cuando se detecte un fraude en el intento de empadronamiento se denunciará al titular o propietario de la vivienda que se preste a un empadronamiento que no es real y las denuncias no serán pequeñas". "Con esto vamos a procurar que Novelda tenga empadronadas a las personas que realmente tenga que tener y que necesiten ayudas para que estas puedan estar más cubiertas y así no tener a gente que puede empadronarse en varios municipios a la vez y hasta que el Instituto de Estadística se da cuenta están en un vacío legal que no deberíamos tener".