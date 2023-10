En funciones desde hace más de tres meses, así se encuentran los órganos de gobierno del Consorcio CREA tras su disolución el pasado mes de junio después de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Esta cita electoral obliga a la Diputación de Alicante a deshacer y conformar los nuevos gobiernos de este y otros consorcios de la provincia que ahora mismo se encuentran paralizados.

El presidente del Consorcio CREA continúa siendo Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, pero al tratarse de un gobierno ya disuelto las actuaciones que se deberían poner en marcha y la toma de decisiones se encuentran palizadas hasta que la corporación provincial elija a los nuevos órganos de gobierno. Pendiente tras la anterior legislatura quedan algunos asuntos muy relevantes para esta entidad compuesta por 14 municipios de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó y l'Alcoià, como es el nuevo vertedero que daría servicio a estos municipios tras el sellado de las actuales instalaciones que se encontraban en Villena, anexas a la planta de tratamiento de residuos de la localidad.

Estas obras dieron comienzo el pasado mes de agosto de 2022 y consistían en el sellado definitivo y clausura del vertedero que se colmató a inicios de 2018. Desde que comenzarán estos trabajos y hasta el momento, el tratamiento de residuos en vertedero se ha estado ofreciendo a través de una concesión a una empresa privada de la zona que realiza estos trabajos de forma provisional hasta que el consorcio, actualmente paralizado, comience a preparar la licitación para la construcción del nuevo vertedero.

El presidente en funciones y alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, explica que esta situación no solo perjudica a la construcción del nuevo vertedero, sino que también impide la puesta en marcha de otras actuaciones a través de subvenciones que han ido recibiendo a lo largo del verano. "Esperamos que la decisión no se alargue mucho, hay muchas decisiones que hay que tomar porque tenemos subvenciones que ejercitar y ahora no podemos hacer nada más que gestionar el gasto corriente, no podemos adoptar decisiones de calado".

La construcción del nuevo vertedero entraña este tipo de "decisiones de calado" que el actual equipo de gobierno del consorcio no puede adoptar. "Hay que empezar con el proyecto, ver si hay que expropiar algún terreno, si hay que comprar en la zona...", explica Cerdán.

La parte "positiva" es que el espacio para la instalación del nuevo vertedero parece que está clara para el actual equipo de gobierno. "La zona ya está señalada, pero ahora falta todo el procedimiento administrativo por iniciarse, que es lo más largo. El vertedero es previsible que se instale por la misma área y se han hecho ya algunos estudios que han sido positivos, pero claro, esto tiene que verlo la nueva junta", explica el actual presidente en funciones.

Por ello, Fulgencio Cerdán pide celeridad a Diputación para realizar el nombramiento del nuevo órgano de gobierno del Consorcio CREA para que la paralización de la construcción de este vertedero no se demore más en el tiempo. "Llevamos en funciones desde hace más de tres meses y estamos en el gobierno desde principios de octubre de 2019, ya hace más de cuatro año, y creemos que ya nos toca que haya un cambio, estamos todos los consorcios igual y de momento no tenemos a la vista una fecha de nombramiento que debe ser iniciativa de la Diputación de Alicante".

Desde la Diputación de Alicante han informado a este diario que todavía no tienen una fecha sobre la mesa para que se realice el nombramiento del nuevo gobierno del Consorcio aunque reconocen que está previsto que se produzca de forma "inminente".

Cabe recordar que el Consorcio CREA es la entidad pública responsable del tratamiento, valorización y eliminación de los residuos generados en los 14 municipios del Plan Zonal 8, Área de Gestión A3 (comarcas del Alto y Medio Vinalopó y l’Alcoià): Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monóvar, Onil, Petrer, Pinoso, Salinas, Sax y Villena. Junto a estas 14 entidades locales, son miembros del Consorcio CREA, la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial de Alicante.

Un sellado sin concluir

Al aplazamiento en el inicio de las actuaciones para la construcción del nuevo vertedero se le suman los retrasos en el fin de las obras de sellado del anterior vertedero de Villena. Las actuaciones deberían haber concluido durante el mes de septiembre pero la empresa aún no habría informado los miembros del equipo de gobierno del Consorcio para que se realice la recepción de las mismas.

"Las obras deberían haber finalizado este pasado mes pero ya les quedará poco, solo nos falta recepcionarlas aunque aún no nos han avisado", explica el presidente del Consorcio CREA, Fulgencio Cerdán. Las actuaciones tenían previsión de finalizar durante el primer trimestre de 2023, aunque finalmente se han alargado hasta el tercer trimestre.

Este proyecto incluye la restauración medioambiental de la zona, lo que implica que, tras las diferentes capas de sellado, se procederá a realizar un proyecto de revegetación, ya sobre una tierra agronómicamente apta. De esta forma, se conseguirá la perfecta integración paisajística del antiguo vertedero en el entorno que lo rodea, gracias al uso de especies autóctonas de fácil arraigo, creándose agrupaciones arbustivas y arbóreas, con la intención de mimetizarse con el entorno circundante.

También se valorará en un futuro la instalación de placas fotovoltaicas para generación de energía que puede ser consumida en la planta de tratamiento de residuos anexa, reduciendo los costes energéticos de la misma. Además, y de acuerdo con el RD1481/2001, se ha establecido un sistema de vigilancia, control en la fase posterior al sellado que garantice su conservación y correcto mantenimiento.