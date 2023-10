La vuelta a clase ya no tiene edad. Muchas personas mayores se suman estos días a niños, adolescentes y jóvenes para regresar a las aulas. Un momento clave del año que los "seniors" viven con nervios, ilusión y con muchas ganas también en Elda donde, un año más, los Salones Princesa han vuelto a acoger las aulas de la tercera edad.

Este año 2023 estas "clases" cumplen 45 años de actividad y lo hacen con las 270 plazas ofertadas llenas para los 11 talleres que se imparten. Aunque en sus comienzos los contenidos impartidos en estos cursos se basaban en un programa de Humanidades, con el paso del tiempo se han ido incorporando nuevas materias. Así los eldenses pueden disfrutar este año de talleres como yoga, pilates, teatro, informática o inglés.

Mari Carmen Sirvent es una de las personas que durante este año se ha apuntado a aprender pilates. "Este curso es muy interesante porque ya tenemos una edad en la que los estiramientos, la mejora de las posturas y respiración nos vienen estupendamente". Para Sirvent esta actividad también es una "motivación para las personas jubiladas, es un motivo para salir de casa, se sociabiliza y es muy interesante a todos los niveles, es el tercer año que vengo a pilates".

Iniciándose en este arte del pilates se encuentra Ana Asencio, otra de las alumnas de estas aulas de la tercera edad. "El año pasado hice taichí pero el pilates de momento va bien, espero que me ayude a encontrar lo que estoy buscando que es hacer ejercicio y estiramientos para encontrarme un poco mejor".

Reme es una de las alumnas aventajadas en esta clase, es el segundo año que viene y asegura que lo hace porque esta actividad "le aporta salud". "Me ayuda a mantenerme un poco activa y hace que el cuerpo vuelva a su sitio porque las posturas que tenemos durante el día hace que estemos muy comprimidos y el pilates me ayuda mucho a equilibrar".

Aunque, sin duda, se trata de un espacio de encuentro entre personas de la tercera edad que también buscan conectar entre ellas. "Espero conseguir encontrarme mejor y amplías las amistades, sé que va a ser positivo".

Las actividades deportivas no son las únicas que cosechan éxitos en estos cursos, aprender idiomas, como el inglés, se encuentra para los eldenses entre la afición y la necesidad. Es el caso de Joaquina Sáez, que busca aprender inglés para comunicarse con su nuera. "Mi nuera es de Bangladés y habla con nosotros en inglés, por eso estoy intentando ampliar el conocimiento e intentar comunicarme aunque sea por videoconferencia con ella".

Otras eldenses, sin embargo, buscan no perder el conocimiento adquirido durante años. "Yo antes estudiaba inglés y estoy retomándolo este año para que no se me olvide, siempre es necesario saber algo y esta clase me gusta mucho porque se centra menos en la gramática y más en hablar", asegura Chelo López.

Sin embargo, no hace falta tener conocimientos previos para venir a aprender un nuevo idioma a este aula. "Acabo de empezar y estoy un poco verde pero me encanta, voy a estar aquí hasta que me canse, a mí me gusta mucho el inglés, pero como somos ya muy mayores y nos cuesta tenemos que ir a casa luego y repasar bien el vocabulario y la pronunciación", explica María Salud Corbí.

Las aulas de la tercera edad de Elda nacieron en el año 1978 en el centro Sagrada Familia, cuyo director, el padre Parra auspició el proyecto basándose en un modelo francés de Universidad para Mayores del año 1973. En aquellos momentos, fueron pioneros y las únicas aulas de estas características que pueden justificar sus orígenes y trayectoria en la Comunidad Valenciana. Actualmente, forman parte de la Federación Valenciana de Aulas de la Tercera Edad (FEVATED) junto con otras siete más: las de Alcoy, Alicante, Denia, Castellón y las 3 de la ciudad de Valencia.

La filosofía que sustenta a las aulas de la tercera edad es la formación continua y enriquecedora. En este sentido, el programa formativo de las aulas abarca tres áreas educativas principales: Humanidades, con materias como Informática, Inglés, Técnicas de Teatro y Memoria; Plástica y Creativa, en la que los estudiantes pueden explorar su creatividad a través de talleres de pintura, manualidades y creación literaria; y Actividades Física que ofrece talleres de yoga, pilates, taichí y baile.

Además de estas áreas, el programa se complementa con seminarios y conferencias abiertos al público, brindando a los ciudadanos la oportunidad de participar en discusiones enriquecedoras y aprender de expertos en diversos campos. Este año, además de las clases, se han organizado tres salidas culturales, que enriquecerán más aún todo lo aprendido durante el curso.