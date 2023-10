Un carril bici olvidado en Elda

Elda tiene un carril bici del que nadie se acuerda. Olvidado a su suerte, y junto a otros carriles que se encuentran en perfecto estado, se encuentra el último tramo de vía entre el entre el Centro Excursionista Eldense y los polígonos Campo Alto y Finca Lacy. Son a penas 100 metros de recorrido, pero por él pasan cada día decenas de personas que utilizan el transporte público para llegar a sus centros de trabajo situados en estas áreas industriales de la ciudad.

Los problemas de aparcamiento que desde sus inicios viven los polígonos Campo Alto y Finca Lacy han llevado a muchos trabajadores de la zona a dejar de lado el transporte convencional y a pasarse al uso de bicicletas o de patinetes eléctricos para ir a trabajar. Sin embargo, este cambio, positivo para el medio ambiente y que disminuye la tensión por el aparcamiento en la zona, no ha venido acompañado de una infraestructura ciclista que se encuentre al 100%.

En diciembre de 2021, el Consistorio eldense ponía en marcha los trabajos de renovación del carril bici existente en la avenida del Centro Excursionista Eldense, que conecta la avenida de Ronda con la propia entidad deportiva y el polígono industrial Campo Alto, aunque esta no alcanzaba todo el recorrido. Esta actuación, que se llevó a cabo hace ya dos años, consistió en la reparación de los desperfectos y desniveles causados por las raíces de la vegetación existente, para después proceder a repavimentar la ciclovía para devolverle la uniformidad y conseguir que las bicicletas circulasen sin sufrir desniveles que provocaban accidentes entre los propios ciclistas y los peatones.

A pesar de las buenas intenciones, esa mejora de las instalaciones no llegó a todo el carril; el consistorio olvidó un último tramo. Unos 100 metros de carril bici que continúan con baches, desniveles y sin marcas viales visibles y que ponen en peligro la seguridad de los usuarios. Una situación que incomoda y entristece a partes iguales a los ciclistas que transitan esta zona y que esperan que el Consistorio finalice este tramo cuanto antes.

Es el caso de Juan Carlos Sánchez, que va en bici de Elda a Monóvar por trabajo todos los días y considera que este tramo es "una pequeña chapuza a medias". "Paso mucho por aquí y la mayoría del carril bici está bien aunque se nota que está a medias. Aquí al lado, si cruzas, está el pavimento nuevo y rojo con dibujos de bicicleta y en esta zona el suelo está de color verde, sin dibujos y con baches, además, a partir de la rotonda ya no hay más carril, tienes que cruzar la carretera y seguir por la acera, estaría bien que el carril bici llegara por lo menos hasta la siguiente rotonda".

Manuel Carpio, también utiliza este carril bici para llegar al trabajo a diario y ahorrarse así los problemas de aparcamiento del polígono. "Voy todos los días al polígono en bicicleta, cinco kilómetros para ir y cinco para volver, yo lo prefiero y como uso una bicicleta de montaña no me afecta mucho el estado del carril, pero si lo mejorarán siempre estaría mejor. Lo que sí que podrían hacer es continuarlo hasta el polígono, porque la vía acaba justo en este tramo y para llegar al trabajo yo suelo ir campo a través por el monte, si no tienes que ir por la acera o por la carretera".

El estado de la zona afecta más a aquellos que eligen el patinete para sus desplazamientos por este carril. "Utilizo este carril porque vengo a esta zona a jugar al pádel y con el patinete es mucho más cómodo llegar hasta aquí, pero este trozo está bastante deteriorado y se nota bastante porque pasas de un carril que está muy bien hecho a otro que no está muy allá, sobre todo son las vibraciones que hace el patinete al pasar por encima que lo hace más incómodo", señala Andrés Ocaña, un usuario de esta vía. A Andrés también le gustaría que se ampliará el carril. "A ver si cuando lo arreglen lo amplían hacia más abajo del polígono o por lo menos hasta la siguiente rotonda, que sería lo suyo, porque que acabe aquí es una pena".

Como Andrés, Lorenzo Rubio utiliza el carril bici para ir a hacer deporte. "Vengo al gimnasio en bicicleta porque vivo muy cerca y el carril bici llega hasta mi casa, yo creo que deberían continuar el carril para promover el transporte que no contamine y si llegara hasta Monóvar sería una muy buena idea. Por el resto de Elda también me gustaría que hicieran más tramos, este llega solo hasta la avenida de Ronda y al parque del río Vinalopó y luego no hay más, estaría bien que hubiera más carril bici en el resto del pueblo".

Por su parte, desde el Ayuntamiento, el alcalde de la localidad, Rubén Alfaro, se comprometía en declaraciones a este medio a iniciar los trabajos de renovación de este tramo de 100 metros de carril en el plazo de un año y reconocía que, por el momento, el equipo de gobierno no tenía previsto llevar a cabo una ampliación de las zonas de carril bici en la localidad.

La localidad fue reconocida hace tan solo unas semanas como una de las pocas ciudades españolas en las que el 100% de la población tiene acceso a servicios esenciales a menos de 15 minutos a pie o en bicicleta, según un informe de la empresa Deyde Datacentric. Este porcentaje solo lo cumplen 136 ciudades en toda España entre las que se encuentra la localidad eldense y su vecina Novelda.