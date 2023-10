Un reglamento municipal "inaceptable". Así definía el portavoz del Partido Popular de Villena, Miguel Ángel Salguero, la modificación del Reglamento Orgánico Municipal que se ha votado este viernes y a la que los populares han votado en contra. Salguero denunciaba que esta modificación escondía una "realidad oculta" al establecer un límite en el número de ruegos y preguntas que se podrían realizar desde la oposición al Equipo de Gobierno y que se limitaban a una por concejal.

Para el Partido Popular esta situación es "intolerable", tanto por la forma en la que lo ha llevado a cabo por el alcalde, Fulgencio Cerdán, como por el fondo, porque, según los populares "es una respuesta a la acción de la oposición en el último Pleno municipal" en el que se hizo por parte del Partido Popular una veintena de preguntas en relación a los 100 primeros días del equipo de gobierno. Según denuncian los populares, "al alcalde parecieron no sentarles bien, dado que el propio portavoz del PSOE dijo en la Junta de Portavoces que lo que no puede ser es lo del último pleno".

Según explicaba tras el pleno Miguel Ángel Salguero, el partido socialista no habría dado su brazo a torcer a lo largo de la semana para incluir en el texto presentado este viernes alguna medida de consenso que les permitiera ampliar el número de mociones y de preguntas que se podrían presentar. Sin embargo, para Salguero, estas concesiones del equipo de gobierno no habrían sido suficientes para contar con el voto favorable de los populares ya que estos consideran que un reglamento de estas características "debe nacer del consenso entre todos los grupos que conforman el Consistorio" y no "desde la prisa".

"Hay algunos apartados que hay que regular, por ejemplo, en la nueva normativa la explicación de voto no tenía límite de tiempo o cuando se presentaba una moción de urgencia era, según estas nuevas reglas, el alcalde el que debía decidir si había un segundo turno de intervenciones, cuando en Villena siempre se han tratado las mociones urgentes como mociones ordinarias", explica el portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Salguero.

"Son cuestiones que pueden no parecer relevantes pero que ya que se regulan lo que queremos es que estén claras y que no acaben dejándose a la libre interpretación del alcalde. Por ejemplo, en la supuesta votación telemática, si un concejal sufre un corte de conexión durante la votación el voto contaría como nulo salvo que el alcalde quiera mover la votación al final del orden del día, lo cual queda a su voluntad", explica Salguero. Para el portavoz popular el trabajo de la próxima semana antes del pleno del jueves debe "intentar reducir la arbitrariedad" para que no cause discusiones en las próximas sesiones.

Miguel Ángel Salguero, que ha puesto en duda que la marcha de Iniesta haya sido deliberada, la ha achacado al desconocimiento de la necesidad que tenía el equipo de gobierno de sumar mayoría absoluta para sacar adelante esta medida. La ausencia del concejal socialista, Francisco Iniesta, ha impedido que finalmente la modificación del Reglamento Orgánico Municipal saliera adelante, por lo que la medida se llevará al próximo pleno ordinario que se celebrará el jueves 26 de octubre.

Solo el PSOE votó a favor del texto en comisión informativa

Los populares han denunciado que el alcalde "de nuevo, vuelve a ningunear a sus socios de Gobierno, los Verdes, que además son quienes ostentan la delegación de Participación Ciudadana, preparando esta propuesta sin contar con ellos -pese a que también regula la participación vecinal y asociativa en los Plenos- y a los que hasta el momento tampoco se ha atendido a sus peticiones".

Según los populares, esto llevó a que los Verdes no apoyasen tampoco esta propuesta en comisión informativa y se dictaminase desfavorablemente, puesto que únicamente el PSOE votó a favor de este documento.

Los populares denuncian que "no se entiende como con la cantidad de problemas y cuestiones urgentes que hay en el Ayuntamiento, el alcalde haya ordenado aparcarlos para aprobar deprisa y corriendo este reglamento para limitar la acción de la Oposición y de la ciudadanía en los Plenos para que no se le moleste, y que no atienda a las peticiones que hace el PP para tratar de alcanzar un consenso respecto a un asunto de organización municipal que afecta a todos".