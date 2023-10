El equipo de gobierno de Peter ha salido en defensa de la accesibilidad de la Sala de Estudios 24H que cuestionaba el Partido Popular de la localidad hace unos días. El portavoz del ejecutivo local (PSOE), Fernando Portillo, ha señalado que "lo primero que tenemos que manifestar es nuestra decepción con el trato que se les ha dado a los técnicos municipales y se está poniendo en duda su profesionalidad".

Portillo quien ha añadido que “cuatro técnicos especializados, entre arquitectos e ingenieros, han trabajado en la creación y supervisión de la Sala de Estudios 24H. Cuestionar su labor y profesionalidad, como ha hecho el portavoz popular, Víctor Sales, es un acto que desacredita a excelentes profesionales que trabajan desde hace muchos años con dedicación y meticulosidad para garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos de Petrer en esta y en otras muchas instalaciones”.

Portillo ha reiterado que las medidas de seguridad funcionan, que las salidas de emergencia funcionan, que las pruebas de evacuación fueron realizadas por los técnicos municipales y la dirección de la obra antes de la recepción de las instalaciones. También se ha referido a la “puerta bloqueada” de la que habla el edil del PP señalando que “la puerta que está cerrada es precisamente la que utilizan las personas con discapacidad, que tienen llave de la misma y que se ha cerrado para que otros usuarios no la utilicen y una vez dentro no puedan salir porque el sistema no reconoce que han entrado”.

Tras calificar como “muy grave que, desde una posición política, se siembren dudas sobre la labor de estos expertos”, Portillo se ha mostrado rotundo a la hora de afirmar que “es una línea que jamás antes se había atravesado y no podemos pasar como algo normal”, unido a que “se crea una alarma innecesaria y desde el Ayuntamiento queremos trasladar un mensaje de tranquilidad ya que todas las instalaciones municipales, también la Sala de Estudio, cumplen con los estándares de seguridad”. Por todo ello, el portavoz del ejecutivo local ha pedido al concejal del PP “una disculpa pública a los técnicos municipales de esta casa”.

Por su parte el concejal de Urbanismo, David Morcillo, ha indicado que a día de hoy ya son más de 800 personas las que están registradas, un dato que demuestra que “hay interés, hay mucho interés por esta nueva instalación” y ha revelado los primeros datos de la encuesta de valoración facilitada a los usuarios. De los cerca de medio centenar de encuestas que se han rellenado, de manera online y anónima, se desprende que la media de edad de los usuarios se sitúa en 27,5 años, que el 51% han utilizado en horario nocturno (a partir de las diez de la noche) y que entre estos el grado de satisfacción ha sido muy bueno, concretamente el 100%. También otro dato relevante es la nota media que otorgan los usuarios a esta instalación que es de un 8,4 “un notable alto”, ha subrayado Morcillo. Todos estos datos ponen de relieve a juicio del edil que “la Sala de Estudios es una instalación muy necesaria, en la que este equipo de Gobierno confío porque somos gente sería que nos basamos en los datos y estudios, como el Plan Joven, de que era necesario”.

Además, el portavoz Fernando Portillo, que además es también concejal de Cultura, ha lamentado que el concejal del PP dijera que se han reducido los usuarios en las bibliotecas desde que están en marcha la Sala de Estudios. “Es falso” ha indicado con rotundidad facilitando los datos de los últimos días señalando que el lunes hubo 103 usuarios en las bibliotecas en la zona de estudios, el martes 88 y el miércoles 98. Además, el lunes se hicieron 109 préstamos y 120 devoluciones de material bibliográfico; el martes 121 préstamos y 100 devoluciones y el miércoles 108 préstamos y 127 devoluciones. “No estamos dispuestos a que desacredite a los técnicos de Urbanismo y a los de Cultura y en especial al personal de Bibliotecas”, ha concluido Portillo.