Siete plazas vacantes de profesorado pendientes de adjudicar en los diferentes colegios e institutos de Villena desde el inicio del curso. El alcalde de la localidad, Fulgencio Cerdán, ha pedido a la Conselleria de Educación que incorpore a los profesores y asegura que "ya ha pasado un tiempo prudencial para haber podido resolver los ajustes de la plantilla que suelen generarse al inicio del curso, pero entendemos que la situación actual no se puede alargar más".

En total son siete las plazas vacantes en los diferentes centros educativos que están lastrando la calidad formativa y la atención que el alumnado necesita. En concreto, en el IES Hermanos Amorós son tres los profesores de Informática; en el IES Las Fuentes falta un profesor de Física y Química desde el 18 de septiembre, días después del inicio del curso 2023/2024. También en el IES Navarro Santafé están pendiente de cubrir una plaza de Castellano.

En cuanto a los colegios públicos, el CEIP Príncipe Don Juan Manuel necesita una maestra de Infantil, plaza sin cubrir desde el 20 de octubre. Además, es necesario atender las 10 horas sindicales de dos maestras del CEIP Ruperto Chapí, tal y como establece la normativa actual.

El primer edil de Villena considera que es necesario cubrir las plazas para no resentir el nivel educativo de los estudiantes, y no sobrecargar de trabajo al profesorado que debe cubrir y reforzar esas vacantes. “Entendemos que hay cuestiones sobrevenidas, pero hay otras que son muy predecibles. Y, en cualquier caso, la Conselleria tiene herramientas suficientes para darles respuesta inmediata. Y Villena, ni sus niños o niñas, pueden esperar más”.

Sin profesor de Física y Química

A finales de octubre y más de 120 alumnos del IES Las Fuentes no han comenzado aún con las clases de la materia de Física y Química. Desde el pasado 18 de septiembre estos estudiantes no tienen profesor y no han podido comenzar aún con el temario correspondiente a la materia. Desde el 1 de septiembre la Consellería de Educación estaba informada y ya era consciente de que a partir del día 18 se iba a producir la ausencia de este profesor y aun así todavía no se ha sustituido la baja, según denuncian desde el Ampa del centro.

Los padres de los alumnos afectados han mostrado su "indignación y perplejidad" ante la no adjudicación de la plaza docente por parte de la Administración. Ante esta situación y a través del AMPA del centro se han enviado a las Direcciones Territoriales de Alicante y Valencia cartas exigiendo que se resuelva lo antes posible.

Los padres se sienten "defraudados y engañados por la Administración" con sus continuas "excusas infundadas por la no adjudicación de dicha plaza ya que eran conscientes desde la fecha arriba indicada (1 de septiembre 2023) y no se les ha ofrecido ninguna solución". Así, exigen que la situación se solucione de manera inminente para paliar, cuanto antes, el déficit educativo que está suponiendo para los alumnos de nuestro centro.

"Tenemos constancia de que estas situaciones se están repitiendo en otros centros de la Comunidad Valenciana y lo consideramos una dejadez de funciones por parte de la Administración que está vulnerando el derecho a la educación de nuestros hijos e hijas", señalan desde el Ampa.