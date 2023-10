El concejal del Partido Popular de Monóvar, Robert Amorós, de 39 años de edad, ha dimitido de su cargo como concejal para centrarse en su salud, según han anunciado desde el grupo municipal. Así lo ha comunicado al presentar su dimisión en el Ayuntamiento, momento en el que ha estado acompañado de todos los concejales del grupo del Partido Popular en Ayuntamiento de Monóvar.

Amorós ha explicado que esta decisión se debe a que en los últimos ha sufrido dos arritmias cardíacas que le llevaron al hospital. "Me encuentro bien y no parecen ser más que consecuencias del estrés y la ansiedad debidos al exceso de trabajo, durante las próximas semanas me someteré a más pruebas para descartar otras causas”, asegura el popular.

Amorós ha asegurado que se va “con la sensación de no haber completado aquello que vine a hacer y de irme en el momento que más se me necesita, solo espero que mis compañeros y aquellas personas que nos votaron en las anteriores elecciones sepan entender mi decisión”.

Sus compañeros, allí presentes, comentaban que comparten la decisión de Amorós, ya que no es un motivo insignificante y que cualquiera haría lo mismo. Y es que, según el portavoz popular Guillermo Rico, “al final hay momentos en los que la vida te indica que hay que bajar el ritmo. Yo solo espero que descanse, se cuide y vuelva más fuerte si cabe en un futuro porque para mí ha sido un placer compartir este tiempo con él, he podido conocerlo más profundamente y ver su perfil más serio. En este tiempo ha aportado mucho valor al grupo y sobre todo ha estado a la altura en circunstancias muy duras sometido a una presión que no todo el mundo soportaría”.

En su puesto entrará el siguiente miembro de la lista electoral, Alejandro Ríos, al cual se ha referido también Amorós, “dejo mi acta con una gran tristeza e impotencia, pero con la tranquilidad de dejarla en muy buenas manos, ya que mi compañero y amigo Alejandro, quién ya se sentó junto a mí en el último pleno de la pasada legislatura, ocupará mi lugar. Un joven abogado que sé que trabajará sin descanso para defender los intereses de los monoveros.”

Por último, Robert Amorós, ha querido dar las gracias a Monóvar por la oportunidad de haberlos podido representar, a los trabajadores del Ayuntamiento con los que ha podido trabajar y a sus compañeros de partido por su apoyo “les deseo lo mejor para esta legislatura, no tengo ninguna duda de su compromiso con el pueblo de Monóvar y ni de su capacidad para fiscalizar, trabajar y gobernar en el futuro.”