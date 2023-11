Aspe decidirá en 2024 si necesita subir la tasa de basura en función de la mejora del servicio

Aspe aplaza a 2024 la decisión sobre la subida de la tasa de basuras. Así lo ha explicado el alcalde de la localidad, Antonio Puerto, en declaraciones a este medio de comunicación. Puerto ha asegurado que "como viene siendo habitual en los últimos años de legislatura este equipo de gobierno no subirá los impuestos a los vecinos de Aspe, a diferencia de lo ocurrido en poblaciones cercanas de esta comarca donde el recibo se ha incrementado casi en un 100%". Actualmente, la tasa de basuras que se paga por vivienda en la localidad es de 57,75 euros y en establecimientos comerciales va desde los 283 a los 504 euros.

No obstante, el primer edil ha aclarado que se encuentran estudiando la posible subida de cara al año que viene. "En estos momentos hemos encargado una auditoria para intentar activar medidas en cuanto a la recogida de basuras que nos permita que el aumento del recibo no sea tan elevado, o incluso que no deba de existir, el próximo año. Para ello, estamos hablando con los hosteleros y queremos implicar a los vecinos para que reduzca el peso de la bolsa que sacamos al contenedor".

Puerto ha explicado que, aunque el problema de la tasa de basura es económico, también se trata de un asunto medioambiental y de una tarea que tienen que llevar a cabo todos los vecinos de la localidad. "A la vez que hemos encargado esta auditoria estamos trabajando para poner en marcha un plan de residuos que nos permita a partir de 2024 reducir el coste del servicio que implique asimismo reducir la subida de impuestos".

El primer edil de Aspe ha destacado que el hecho de que el municipio cuente con un servicio público de basuras ha permitido que para las arcas municipales los costes del servicio sean menores y permitiendo tener margen de maniobra hacia "una recogida más selectiva donde el servicio sea más eficiente".

"Llevamos más de ocho años prestando un servicio público de recogida de basuras, a diferencia de otras poblaciones que lo gestionan junto a empresas privadas. Esto nos permite un ahorro de entorno a medio millón de euros que redunda en las arcas municipales y que nos permite estar más encaminados a tener una mejora del servicio tanto económica como medioambiental", asegura Puerto.