Los vecinos de Elda califican de "estafa" la subida de un 78% de la tasa de basura

"Es una estafa". Es la frase más repetida en las calles de Elda entre sus vecinos desde el pasado lunes, cuando el Ayuntamiento de la localidad aprobó en pleno que la tasa municipal de basura subía en un 78% para el año 2024. El tributo pasará entonces de tener un precio de 55 euros que se pagaban por vivienda a los 98 euros.

La medida llega fruto de una normativa europea que obliga a los Ayuntamientos que dispongan de una tasa no deficitaria a cubrir el coste íntegro de los servicios en gestión de residuos. Sin embargo, la opinión de la calle considera que el precio que se va a comenzar a pagar de cara al próximo año no se correspondería con la realidad del servicio ni con la limpieza de aceras o contenedores de la ciudad. "Me parece mal, es demasiado, pero bueno, habrá que hacerlo aunque creo que bastante pagamos ya", indica Rocío Gil, vecina de Elda.

"Me parece horrible no, lo siguiente. En Elda hay calles que sí que están limpias y calles que son lamentables de ver y no te digo nada de los cubos de basura porque huelen... No los he visto limpiar en la vida los cubos, de ahí pueden llegar a salir lagartos de dentro", asegura Reme Molina, vecina de la localidad.

Hay otros que, aunque comprenden que se trata de una normativa que se va a aplicar en toda España, consideran que la cifra es "muy elevada". "Si se va a subir en toda España es justo que se pague aunque es un poco más duro porque me parece muchísimo dinero, ellos verán. Una subida de casi el 100% es una barbaridad, la ciudad está correcta en el centro, pero imagino que las zonas de la periferia no estarán en condiciones. Es como si te suben la barra de pan de uno a dos euros de repente, me parece excesivo", añade Iván Camacho, vecino de Elda.

"Es una estafa que nos pongan tantos impuestos y que el pueblo esté tan sucio es una pena", explica Luis Molina, vecino de Elda. "Las calles sin barrer, farolas sin luz... son cosas que se suman, el pueblo necesita un poco más de limpieza, es uno de los más caros que hay y creo que necesita un poco más de cariño".

Por su parte, Mercedes Guash, vecina tanto de Elda como de Petrer, se ha visto afectada por la subida del recibo en ambas localidades. "Es excesivo, se supone que todo sube, pero esto es una barbaridad. Tengo casa en Elda y en Petrer y parece que la subida de los dos es excesiva aunque Petrer lo veo más limpio que Elda, que está un poco dejada".

"Esto es una vergüenza, tú te metes ahora por la calle Zorrilla y miras como está todo. Ni las aceras ni los parques están limpios, algunos incluso parecen un pipicán, y los contenedores están siempre llenos. Esta empresa tiene un contrato multimillonario y no hay ni un barrendero por la calle. Si tu mes dices que voy a pagar ahora 98 euros, pero que Elda está limpia puesto yo lo pago a gusto, pero no es el caso, tendrían que poner multas a los dueños de los perros y a los establecimientos que no cumplen con la normativa de limpieza, con ese dinero se podría invertir en que hubiera más limpieza", comenta una vecina

A pesar de esta actualización, el Ayuntamiento recuerda que Elda es una de las pocas en las que sus contribuyentes pagan menos de 100 euros por vivienda y para una familia eldense la recogida, transporte y tratamiento de los residuos será uno de los más bajos de la provincia, con un coste de 1,88 euros a la semana. El concejal de Hacienda, Fernando Gómez, ha explicado que “esta actualización nos viene impuesta por una normativa europea, porque desde que accedimos al gobierno local nuestra política fiscal se ha caracterizado por la reducción de impuestos, especialmente el IBI, que del año 2015 al año 2022 se ha reducido un 21,5%, pasando el tipo impositivo del 1,182% al 0,968%. Además, también se han congelado el resto de tasas e impuestos, una medida que se mantendrá en el próximo ejercicio, con la excepción de la tasa de basuras”.

El Ayuntamiento ha detallado que existen una serie de reducciones de la tasa por causas económico-sociales, a las que podrán acogerse unos 2.000 hogares, con el objetivo de ayudar a las familias con menos recursos económicos o en riesgo de exclusión. La nueva ordenanza fiscal contempla reducciones en la cuota del 40% para aquellos hogares unipersonales en los que los ingresos brutos anuales sean iguales o inferiores a 15.120 euros o en los hogares con dos o más miembros cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o inferiores a 21.840 euros, según detallan fuentes municipales.