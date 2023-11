En un gesto que fusiona la música y la moda, Josep Vicent, director musical del ADDA, ha donado al Museo del Calzado una pieza única: los zapatos con los que consiguió estar nominado a los premios Grammy. Acompañado por sorpresa por cuatro talentosos músicos de la Orquesta ADDA Sinfónica, que pusieron música a esta extraordinaria donación con la que Josep Vicent ha dejado una huella imborrable en la historia musical y ahora también en el mundo del calzado.

En una mañana cargada de notas y emociones, alrededor de 60 músicos han compartido su arte en instituciones sociales de Elda y Petrer, incluyendo COCEMFE, Asprodis y AFA. Desde composiciones clásicas hasta ritmos contemporáneos, la sinfonía envolvió a los usuarios de estos centros en una experiencia única, llenando la mañana de alegría y armonía.

El clímax de esta jornada tuvo lugar en el Museo del Calzado, donde Vicent llevó a cabo la donación de sus zapatos a la entidad y explicó el valor especial de los zapatos que ahora reposan en su colección. "Son los zapatos que me pongo cuando necesito estar cómodo y no pesar en nada, es como si no los llevará y los tengo desde hace diez años", reveló el director. Estos zapatos fueron testigos de un momento extraordinario al dirigir el concierto que culminó en los Grammy.

El acto en el Museo del Calzado se convirtió en un escenario vibrante, con músicos de la orquesta amenizando el evento, al que acudieron la directora del museo, Loles Esteve, y el edil de Protocolo del Ayuntamiento de Elda, Enrique Quílez, que se congregaron para ser testigos de esta fusión única entre la música y la moda. Con este gesto simbólico, Vicent ha dejado su marca en la historia del ADDA y en el corazón del Museo del Calzado.