El Pleno ordinario de Villena ha acordado este jueves actualizar el precio del servicio de autobús urbano como garantía para mantener el servicio hasta su futura licitación en 2024. La medida se ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno compuesto por PSOE y Verdes de Europa, la abstención del Partido Popular y el voto en contra de la única concejala de Vox en la corporación. El acuerdo garantiza que la localidad seguirá contando con su servicio de autobús hasta que se licite un nuevo contrato, que se estima será a mediados de 2024.

El objetivo de llevar este acuerdo al Pleno era levantar un reparo que la intervención de la tesorería municipal habría puesto sobre la actualización del contrato y que, por lo tanto, necesitaría el visto bueno favorable del pleno para salir adelante, como así ha sido. De esta forma se ratifica el acuerdo al que el Ayuntamiento habría llegado con la empresa que gestiona actualmente el transporte urbano en la actualidad, y que tenía caducado el contrato desde hace diez años, comprometiéndose a realizar una revisión de precios y servicios para regular la situación y que la ciudadanía pueda seguir disfrutando de este servicio.

El concejal de Movilidad Sostenible, Francisco Iniesta, ha explicado durante su intervención el proceso por el que ha pasado la renovación de este contrato desde que en el año 2016 el anterior equipo de gobierno, del mismo signo político del actual, iniciará un procedimiento de licitación que quedó desierto en primera instancia y que intentó retomarse a finales de 2018, pero que la pandemia y varios problemas administrativos se habría llevado por delante. "Es cierto que después de todos estos impedimentos el Ayuntamiento no había retomado este tema, pero nos comprometemos a que en los próximos seis meses podamos tener encima de la mesa un pliego para comenzar con la licitación del nuevo servicio".

La medida, sin embargo, no ha gustado a todos los presentes. Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Ángel Salguero, ha señalado que con esta medida el equipo de gobierno solo "gana tiempo para que prestatario del servicio no abandone la licitación, pero la situación no se regulariza y, de hecho, los reparos de intervención no avalan la propuesta". "Nosotros lo que podemos es que se licite este servicio, no estamos en contra de que se pague a la empresa, pero queremos que salga adelante para que los vecinos tengan una estabilidad al respecto. Pedimos que lo de hoy no de lugar a que se relaje la situación y que se dé prioridad a esta cuestión para que dentro de un tiempo no estemos igual".

Por su parte, la portavoz de Vox, Ana María Cerdán, ha expresado su preocupación acerca de los reparos que la intervención habría puesto sobre el contrato que el Ayuntamiento presentó al pleno. "Vamos a votar en contra porque en el informe de intervención dice que se podría caer en un enriquecimiento injusto por parte de la empresa. No vamos a votar que no porque no estemos a favor de que la empresa cobre sino porque no puede ser que después de más de 13 años hayamos llegado al mes de noviembre de prisa y corriendo y con un informe de este tipo".

Frente a estas preocupaciones de la oposición, el concejal de Hacienda, Juan José Olivares, ha querido apuntar que durante las próximas semanas los concejales podrán ver cómo el equipo de gobierno pone encima de la mesa este pliego. "Lo hemos puesto encima de la mesa de Contratación entre las cinco primeras cosas para hacer durante las próximas semanas". El edil ha aprovechado para animar a los villeneros y villeneras a que suban al bus urbano durante los próximos meses porque "si se incrementa el número de viajeros habrá una mejora del precio porque la subida es del 8% y de esta forma igual nos ahorramos un dinero".

El acuerdo implica que se mantendrán los precios de los billetes para los usuarios, que son los mismos desde el año 2009, y se hará una actualización de costes (combustible, ipc, costes de personal, etc) de los ejercicios 2022,2023 y 2024. En total, será una compensación de 89.000 euros a favor de la empresa.

Este mes de diciembre se mantendrán reuniones para avanzar en la redacción del pliego de la nueva licitación en la que habrá una readaptación de precios, servicios y se adaptará a la nueva normativa, sobre todo en cuestión de emisiones de los vehículos. Se estima que esta nueva licitación estará a mitad de 2024.

Nuevo Reglamento Orgánico Municipal

En esta sesión plenaria del mes de noviembre los miembros de la Corporación municipal de Villena han aprobado el nuevo Reglamento Orgánico Municipal, un documento que modifica algunas de las cuestiones del funcionamiento interno de los grupos políticos municipales y que regula aspectos de desarrollo de las sesiones plenarias. La principal novedad de esta iniciativa es que permite compatibilizar un Pleno presencial con un pleno telemático, se limitan las mociones que se pueden presentar al Pleno a dos, el tiempo de cada intervención, cinco minutos la primera intervención y dos minutos el resto, y el número de comparecencias de concejales del equipo de gobierno que puede solicitar la oposición para pedir información sobre un determinado tema, también a una por Pleno.

Esta no es la primera ocasión en la que la modificación del ROM ha sido llevada a pleno. La oportunidad la tuvo durante un pleno extraordinario convocado en el mes de octubre exclusivamente para sacar adelante estos cambios, pero cuya aprobación no fue posible debido a la ausencia en el momento de la votación de un concejal del equipo de gobierno y la falta de apoyo por parte de la oposición que consideraba que las modificaciones no se habían consensuado con tiempo. La iniciativa volvió a presentarse al pleno ordinario una semana más tarde, pero fue eliminada del orden del día minutos antes de comenzar la sesión por falta de acuerdo entre las formaciones.

Tras un mes de reuniones entre las diferentes formaciones, finalmente la iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del PSOE, los Verdes y Partido Popular y el voto en contra de Vox cuya portavoz ha denunciado que existe un "agravio comparativo" respecto a otros grupos políticos.

Además, en el orden del día se encuentra la aprobación del Proyecto Básico y de Ejecución de la Rehabilitación del Palacio Consistorial de Villena. Porsu parte, los grupos políticos municipales han presentado diferentes mociones a esta sesión plenaria. El Grupo Municipal Popular lleva la propuesta en "Defensa de la Constitución Española, la Igualdad de los españoles y el respeto al Estado de Derecho y la Democracia". El PP ha presentado la petición de comparecencia del concejal de Obras, así como información sobre el calendario de inversiones e instalaciones deportivas.

Finalmente, los grupos Popular, PSOE y Verdes de Europa han plantean la aprobación de manera conjunta de una moción con motivo del 25 de noviembre de 2023, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que ha salido adelante con los votos favorables de estas dos formaciones y el Partido Popular y con el voto en contra de Vox.

Violencia machista

El pleno ha vivido su momento más tenso durante el debate de la moción presentada por Vox sobre "El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer". Durante el momento del debate se encontraban en la sala un grupo de mujeres feministas que portaban pancartas en las que se podían leer proclamas como “negar la violencia machista es violencia machista” o “soy mujer de alas no de jaulas”.

Tras la lectura de la moción por parte de la secretaria municipal, la portavoz de Vox, Ana María Cerdán, ha expuesto que el motivo de presentar esta iniciativa es que "el feminismo radical es el mayor riesgo para las mujeres", que "la ley trans ha borrado a las mujeres del mapa" o que "los inmigrantes son una amenaza para las mujeres" porque les provoca inseguridad. "Queremos eliminar la enseñanza del feminismo que lesiona el modelo educativo del país y aumentar las penas a los violadores. Es nuestra forma de visibilizar que no todos los hombres sois unos violadores y de proteger a la mujer en el sentido extenso de la palabra".

La propuesta ha contado con la extensa réplica de la concejala de los Verdes, Alba Laserna, que ha aprovechado la última sesión plenaria sin el nuevo ROM para explayarse en su contestación a la portavoz de Vox. "Lo que hacéis desde Vox es un debate inaudito, queréis tergiversar la realidad haciendo desaparecer el concepto de violencia machista, algo que es una línea roja que no nos podemos permitir. La ideología de género no ha enfrentado nunca a los españoles, lo que les enfrenta es la ideología misógina que ha matado ya a más de 1.000 mujeres desde el año 2003".

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Ángel Salguero, ha participado en el debate reafirmando el apoyo de su partido con la lucha contra la violencia de género y mostrando el apoyo a las víctimas. "La violencia de género es una realidad incontestable, este asunto no debería ir de gobierno, sino de aportar instrumentos y herramientas políticas para que no se agrave un problema tan grave para la sociedad".

La propuesta ha sido rechazada y solo ha contado con el voto favorable de la concejala de Vox y con los votos en contra de PSOE, PP y los Verdes que sí han sacado adelante la moción con motivo del 25 de noviembre que presentaba el equipo de gobierno.